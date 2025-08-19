Un mensaje de esperanza a los jóvenes

Se cumplen los cien primeros días del pontificado de León XIV, cuando aún resuenan sus palabras de despedida en la clausura del Jubileo de los jóvenes 2025 en Roma, el primer gran encuentro de jóvenes con el papa León XIV. Más de un millón de jóvenes venidos de todo el mundo, se reunieron en la ciudad eterna, convocados por el "Santo Padre Francisco", y que han sido recibidos por su sucesor, para abrir las ventanas del alma a la esperanza, el perdón y el futuro: "Peregrinos de Esperanza".

Durante estos primeros meses, y durante el Jubileo, León XIV ha lanzado un mensaje directo a los jóvenes, en la misma línea de lo que nos transmitieron papas anteriores como san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, un mensaje de confianza hacia el Señor: "A los jóvenes les digo: ‘¡No tengan miedo! ¡Acepten la invitación de la Iglesia y de Cristo Señor!’"

Es propio de los jóvenes la búsqueda de lo auténtico, de lo verdadero y el sentido de comunidad. El "Santo Padre" nos anima a salir del conformismo, de la indiferencia, y a entrar activamente en una vida de fe auténtica. El Papa ve a los jóvenes como protagonistas, no como espectadores.

León XIV reconoce el papel de los jóvenes como portadores de esperanza y de paz, no en teoría, sino en el corazón mismo de la Iglesia y de la humanidad entera. Les dice con fuerza: "¡el mundo os necesita!", una frase que impulsa a la acción, para seguir construyendo la comunidad en nuestra vida ordinaria: trabajo, familia, fe, amigos, diversión, etcétera; y esta esperanza no será un sentimiento pasajero y efímero, sino una misión activa, una vocación.

El impulso del Papa nos confirma a los responsables del "Club Juvenil Peñavera" en nuestra tarea de ayudar a las familias en la educación de sus hijos a través de nuestra amplia oferta formativa humana y espiritual, aprovechando, sobre todo, su tiempo de ocio.

Tenemos por delante un montón de desafíos en un mundo marcado por la prisa, la superficialidad y la desconfianza. Cuando las relaciones se digitalizan y los valores se diluyen, es más fácil que los jóvenes se sientan desconectados de las personas de carne y hueso, y también de Dios. Debemos ofrecer a los jóvenes proyectos de vida atractivos, acompañarlos en la búsqueda de la verdad, sanar heridas cuando sea necesario, ayudarles a construirse interiormente y hablarles con un lenguaje que toque realmente su corazón.

En estos cien días, el Papa nos ha recordado que siempre hay esperanza, porque nuestra esperanza es Jesús, presente en la Iglesia, y que los jóvenes tienen mucho que aportar, siempre cerca de "Él" y en su amistad, confiando en que este nuevo tiempo será una oportunidad para construir una Iglesia más cercana, valiente y con corazón siempre joven. Sigue siendo un mensaje actual para proponer a los jóvenes el primer punto de ‘Camino’, el libro más conocido de San Josemaría Escrivá: "Que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil. Deja poso. Ilumina, con la luminaria de tu fe y de tu amor".