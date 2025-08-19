Obispo del Antiguo Testamento

Hemos defendido en numerosas ocasiones con vehemencia el derecho del arzobispo de Oviedo a manifestar sus opiniones, por controvertidas que resultasen, y contra el criterio de políticos sectarios que no soportan que los hombres de Dios se inmiscuyen en las cosas del César. Sin embargo, las recientes declaraciones de Jesús Sanz Montes acerca de la polémica en Jumilla por la negativa municipal a autorizar a los musulmanes la celebración de la fiesta del cordero provocan desasosiego en numerosos creyentes, por mucho que cuenten con el aplauso «hooligan» de los radicales.

El titular de la sede ovetense ha irrumpido al galope a lomos del caballo blanco de Santiago en un nuevo campo de batalla ideológica entre güelfos y gibelinos, contra el criterio de la Conferencia Episcopal y su llamada a la concordia y al derecho al culto de otros credos. Parecería que Sanz Montes apadrina al Dios justiciero del Antiguo Testamento y se erige en el Pedro Ermitaño de una nueva cruzada, frente al criterio general del gobierno de los obispos, cuya posición supone una defensa del ecumenismo al recordar que la Constitución no distingue entre rosarios y alfombras de oración. El Dios, por tanto, neotestamental de la parábola del buen samaritano.

En esta ocasión, y tras expulsar a los «moritos» al desierto mediático, monseñor ha resultado tan misericordioso como el Diluvio. Tal vez Don Jesús debería borrar ese tuit, pues su opinión, respetable pero seguramente inconveniente, solo ayuda a convertir la fiesta del cordero en un molesto chivo expiatorio.