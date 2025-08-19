La quema del paraíso natural

Soy de Cangas del Narcea, Asturias, uno de los puntos de mayor incidencia de los últimos incendios. Toda mi familia es de allí y allí tenemos el patrimonio familiar, conservado durante muchas generaciones.

Llevo más de treinta años defendiendo, como abogada, a afectados en toda España por una política medioambiental de naturaleza expropiatoria, restrictiva de derechos sin compensación, de naturaleza exclusivamente coercitiva y sancionadora, que rechaza, aunque la ley lo exige, la colaboración en la elaboración de las normas y en la conservación, de los dueños y de quienes habitan, conocen y tienen intereses en estas zonas y han obtenido el nivel de conservación que hoy disfrutamos.

Dicen ahora proteger aquello los funcionarios y autoridades que, de espaldas a la realidad, se limitan a imponer su política intervencionista y una normativa que, en la mayor parte de los casos, es resultado de corta/pega varios, carente de fundamento y base técnico-científica sobre su necesidad y eficacia; creadora de una atroz inseguridad jurídica por su ambigüedad; desmotivadora y desincentivadora para los lugareños, los dueños de los terrenos y para cualquier emprendedor; normativa que empuja con intensidad al abandono rural y que ha convertido a la autoridad ambiental en una especie de señor feudal que decide sobre vidas y haciendas, ajena a la experiencia de quienes saben y conocen la zona.

Eso sí, esta política y normativa es cauce para la recepción y reparto de fondos europeos, que no se destinan a compensar a quienes aportan y se ven despojados de sus patrimonios privados, sino que se distribuyen entre el mundo conservacionista e intereses varios. Es el caso, en Asturias, de TRAGSA, Fundación Oso Pardo y otros, a quienes no se ha visto estos días apagando los incendios.

He defendido muchos de los montes que estos días han ardido sin remisión, como la yesca, esos mismos montes en los que la Administración ha prohibido a sus dueños desde hace décadas, cualquier aprovechamiento.

La advertencia sobre este riesgo se viene haciendo también desde hace décadas, pero este discurso no entraba en la tendencia social de moda en el mundo urbano ni en el lenguaje políticamente correcto que propugna la protección ambiental extrema. Aun así, consta en múltiples escritos y demandas.

La quema del paraíso natural

Los bosques, envejecidos porque no se permiten cortas renovadoras, llenos de madera seca, caída y rota por lluvias y nevadas, y de leñas muertas cuyos aprovechamientos no se permiten, como tampoco se permiten desbroces y se tiende a la exclusión de la mano del hombre en los bosques, han actuado como combustible acelerador de los incendios. La desmotivación y desincentivación de los dueños con estas políticas ha hecho lo demás: lo que no se permitió tocar ayer, hoy ha sido pasto de las llamas.

Llevan varios días ardiendo, en Cangas del Narcea, zonas de extraordinaria belleza y riqueza en recursos naturales (pasto y madera), montes enteros que se han convertido en un paisaje calcinado y desolador. Lo que no ha ardido está ennegrecido y oscurecido por el humo.

Han sido estos dueños y vecinos, tan despreciados por la Administración y el mundo conservacionista quienes, aterrados han salido con la UME, bomberos, Guardia Civil, Ejército, y también en muchos casos solos, doy fe, arriesgando sus vidas para defender sus casas y sus bienes del fuego. No había cortafuegos (las normas de protección las prohíben, como los nuevos caminos, carreteras y accesos); han tenido que hacerlos a la vez que intentaban apagar el fuego en algunas zonas. Además, no hay depósitos de agua, se trata de zonas montañosas escarpadas con ríos de montaña, sinuosos y de escaso caudal, pero seguimos en cambio con la Agenda 2030, propiciando la renaturización de los ríos y destruyendo presas y pantanos.

Hoy sí, políticos y funcionarios han tenido que escuchar a aquella gente de Cibea, Genestoso y Llamera, en pleno Parque Natural de las Fuentes del Narcea; de Fonceca, al lado del santuario del Acebo, sobre cómo y dónde hacer los cortafuegos, así como sobre la necesidad misma de hacerlos, porque son ellos, la gente del lugar, quienes tienen la experiencia de generaciones, conocen los vientos de cada valle y saben cuándo y dónde pueden cambiar de dirección.

Aunque han ofrecido evacuar a las personas, en la mayoría de los casos la gente no se ha movido; se han quedado allí a defender lo suyo y lo de todos.

Las pérdidas son enormes: primero, no lo olvidemos, para dueños y habitantes, luego para todos los demás. Además de la madera y los pastos, los animales salvajes que no se han quemado han huido despavoridos; animales, en algunos casos, con una sobrepoblación evidente por una gestión de la caza y la conservación errada. Han sido los habitantes de la zona quienes han tenido que salvar a los animales domésticos, que se han quedado sin el alimento de los pastos. En muchos lugares no ha aparecido nadie, únicamente sus dueños y los vecinos solidarios de otros pueblos que han acudido por iniciativa propia a rescatarlos y sacarlos de la zona entre el humo.

¿Provocados? Estoy segura, ¿acaso es posible que todos los años se inicien casualmente y en los mismos puntos estos incendios?; ¿Acaso no se intuye una coordinación en estas acciones verdaderamente terroristas?

¿Medios? Cada vez menos o ninguno, es el mundo olvidado.

Desde mi casa, hoy se ven negros el cielo y la tierra, como oscuro se ve el futuro de los últimos héroes jóvenes, que decidieron seguir allí buscando una forma de vida y viendo crecer a sus hijos.

¿Quiénes deben responder por esto?; la respuesta es fácil, quienes se han arrogado la gestión de lo que no les pertenece y nos han llevado a donde estamos.