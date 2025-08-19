Quema sobre quemado

Hace ya unos años escribí algo así como: "El monte arde porque tiene que arder, porque nadie se preocupa de que no arda". Quizá no fuese exactamente así, pero el espíritu era ese. El monte no preocupa a nadie… hasta que se quema. Entonces llegan las prisas, las grandes declaraciones, el rasgarse las vestiduras. Pero ya es tarde. Ahora no sirve de nada venir con el cuento de siempre, con las mismas falacias mil veces repetidas: que si el terrorismo ambiental, que si el cambio climático, que si la España vaciada, que si los malos son muy malos o los ganaderos de vacas con cuernos.

La administración forestal lleva años recortando la inversión en prevención de incendios. Esto es un hecho. Fact number one, que diríamos en internet: la inversión pública combinada (Estado + comunidades) pasó de 364 millones de euros en prevención en 2009 a 175,8 millones en 2022, una caída del 51 %.

Podemos seguir avanzando en este frente, si me permiten la licencia. Fact number two: la administración forestal lleva años haciendo lo mismo y esperando resultados distintos.

Ahora que vemos arder monocultivos gigantescos de pino, nos damos cuenta de que quizá no era tan buena idea repoblar con pinos las zonas más calientes. Que sí, en Soria no los queman. Tampoco en Alaska, no me vengan con zarandajas. Han creado una hoguera gigantesca en lugares donde cualquiera tiene un mechero: el noroccidente de España. ¿Que no se habían dado cuenta? ¿Que entre toda la caterva de ingenieros que puebla la administración forestal nadie reparó en que León, Zamora, Ourense y Asturias concentran el grueso de los incendios de este país?

Aun así, los responsables políticos, arropados por técnicos a los que suponíamos algo más de vista, decidieron crear grandes masas pirófitas en territorios donde, año tras año, los incendios eran una constante. Una cobarde huida hacia adelante con la única intención de pescar votos.

Recuerdo un día en que le pregunté a un director general de Montes:

—Oiga, don Ricardo, ¿a alguien en la Administración se le ha ocurrido calcular cuántas hectáreas de pino se cortan de todas las que se plantan?

A mí me parecía que se perdía mucha superficie productiva a causa de los incendios y que habría que cambiar el paradigma. Don Ricardo me respondió que no, que no había que pensar en los pinos solo como una masa productiva, sino como una forma de fijar población: que si las cooperativas, que si las empresas… Ay, don Ricardo… hoy no tenemos ni cooperativas, ni pinos, ni población fijada. Incendios sí, de eso nunca falta.

Los profesionales del sector llevamos años avisando de que este desastre iba a producirse. Y no lo hacíamos en voz baja: ahí está la hemeroteca. Pero, claro, La Administración (no confundir con el Gobierno) también funciona a cuatro años vista. Si en ese plazo no hay desastres ambientales graves porque llueve o por pura chiripa, ya se vende como éxito la prevención. En caso contrario… bueno, ya veremos cómo lo capeamos.

En fin, aullidos en el bosque que nadie escucha. Este invierno ya casi nadie se acordará —o muy pocos— de los incendios del verano, porque seguramente habrá alguna jaimitada política que ocupará toda nuestra atención. Habrá menos incendios el verano que viene, por falta de combustible en las zonas habituales, y los mismos de siempre tras las heladas en Asturias.

¿Podemos esperar algún cambio de actitud? Respóndanse ustedes mismos: a mí, se me caen las lágrimas.