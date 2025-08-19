A la sidra quitáron-y el corchu: el casu de l’app "Sidrera"

Dientro les coses que tan faciéndose pol reconocimientu de la sidra asturiano como Patrimoniu Inmaterial de la Humanidá, presentose estos díes una app llamada "Sidrera". L’intención ye averar el mundu la sidra a les redes sociales y a les nueves teunoloxíes. La "Sidrera" pues usala n’español y n’ingles. En asturianu non. Ye como facer una aplicación pa promover la gaita asturiana y que en vez de la gaita suene la guitarra. El ridículu da vergüenza.

Primero, ye una falta respetu a la historia. La sidra asturiano nun pue entendese ensin la llingua asturiana. Los nomes de les variedaes de mazana, les ferramientes del llagar, el ritual del escanciáu, la pumarada, too tien nomes n’asturianu que nun son traducibles. ¿Cómo vas esplicar qué ye un "culete" o un "culín" n’otru idioma? ¿O qué significa “echar un palu”? La sidra lleva faciéndose y falándose n’asturianu tola vida. Cola UNESCO y ensin l’UNESCO.

Segundo, ye un error politicu. Esta app ta fecha seguramente con perres públiques del Principáu, que tien la obligación (Y según dicen ellos, la voluntá política) de puxar pol asturianu y de curiar el patrimoniu. Con esti inventu, nun se fai nin lo uno, nin l’otro. Ye lo contrario del compromisu del Presidente Barbón cola oficialidá nuna caxigalina que lo teníen bien fácil.

Tercero, ye una babayada comercial. Cola competencia de la sidra vasca, que presume d’identidá propia, nosotros desaniciamos el nuestru mayor factor diferencial. Los vascos venden la so sidra como vasca, con etiquetes n’euskera y marketing identitariu. Nosotros escondemos l’asturianu porque pensamos qu’estorba o danos vergüenza. Marketing de perdedores.

Cuarto, ye una demostración de tar fuera de la realidá. Si la llingua ta viva nun sitiu, esi son les redes sociales y la teunoloxía. Hai empreses y profesionales asturianos faciendo apps y software n’asturianu, traduciendo videoxuegos, creando conteníu dixital. Pero los responsables d’esta app nun s’enteraron o nun-yos importó un res.

Quinto, ye una más del complexu d’inferioridá incurable d’alguna xente n’Asturies. Esi autoodiu hacia lo propio que fai imposible vender bien lo asturiano. Si tu mesmu nun valores lo que tienes y faes ¿cómo vas convencer a otros de que paga la pena?

Y lo último, dexa en ridículu’l falsu debate sobre la "obligatoriedá" del asturianu. Naide pide qu’obligues a usar l’asturianu. Pídese que tengas la posibilidá d’usalu. Nuna app pues poner varios idiomes y que caún escueya’l que prefiera. Pero pa poder escoyer, hai que tar. Al nun poner l’asturianu, tán obligandonos a todos, pero a nun usalu.

Esta app "Sidrera" ye un espeyu de lo que pasa n’Asturies: falamos de patrimoniu pero despreciamos la nuestra llingua, pedimos reconocimientu internacional pero escondemos la nuestra identidá, queremos vender productu asturianu pero ensin paecer mui asturianos.

Una sidra ensin asturianu ye como una botella ensin corchu: pierde tola esencia.