Opinión
A veces son los hijos
Descubrí pronto que no eran ajenas a los Reyes Magos las circunstancias económicas de los padres. Así que de niño me conformaba año tras año con no encontrar el ansiado tren eléctrico al amanecer del 6 de enero en el comedor de la casa. No contaba con la memoria de los Reyes. Por eso me sorprendió, en mi 80 cumpleaños, recibir un paquete de buen tamaño con una tarjeta, en sobre rojo brillante, que dice así: "Querido Pedrito: Nuestras más sinceras y reales disculpas por el lamentable retraso. Afectuosamente, Melchor, Gaspar y Baltasar". Me siento, abro intrigado el paquete y descubro un tren eléctrico con sonido, luz y humo. De algún lugar muy antiguo me llega una emoción olvidada que me deja allí clavado hasta encajar el momento. Compruebo, además, que los Reyes siguen con el humor característico. Bajo su firma aparece esta postdata: "Las reclamaciones, a Oscar Puente".
