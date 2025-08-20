El Estado ausente

Ignoro si el problema es el modelo de Estado de las Autonomías o el uso que de él hacen los políticos de uno y otro signo. Ante los grandes desastres, como la destrucción provocada por la oleada de incendios de este verano, tanto el Gobierno central como los gobiernos regionales han demostrado su ineficacia, su descoordinación, su escasa capacidad de reacción, su imprevisión. Siempre nos quedará la duda de si, con un Gobierno central fuerte y proactivo, los incendios se hubieran apagado antes.

Como nos ha quedado la duda de si, con una mayor coordinación, la pandemia del covid hubiera causado menos estragos, o si las fatales consecuencias de la dana en Valencia hubieran sido menores. Al final, lo que ha quedado en la memoria colectiva es la crueldad de Ayuso con las 7.291 muertes en las residencias de Madrid, pero nadie se acuerda de las comunidades con una mayor tasa de mortalidad en dichos centros o de la tardía reacción del Ejecutivo. Ha quedado en la memoria que el único responsable de las consecuencias de la dana fue Carlos Mazón, sin que, en ningún caso, el Gobierno central haya tenido ninguna responsabilidad.

Hemos asistido a una falta de solidaridad espeluznante ante la desgracia. Frases como “si necesitan ayuda, que la pidan” o bromas tuiteras a costa de los incendios son impropias de políticos responsables. Nadie parece dudar que, al producirse la mayor parte de los incendios en territorios controlados por el partido de la oposición, se ha aprovechado la tragedia, por parte de unos y otros, como arma política para dejar en evidencia al contrario. Ya no es solo falta de solidaridad es falta de humanidad.

Sánchez, Ayuso, Mañueco… reaccionaron tarde. Sí, ya sé que ellos no iban a apagar los fuegos y que para eso tienen unos equipos profesionales. Pero el resultado es que, mientras España ardía, nadie salía a dar explicaciones, a ofrecer tranquilidad a la población, a, por lo menos dar la sensación de que se estaban tomando medidas a la altura de lo que exigía la gravedad de la debacle. Una tragedia como esta no se despacha con un tuit desde el lugar de vacaciones. En casos así, sólo vale dar la cara.

Es el cambio climático, es que los ecologistas no dejan limpiar los bosques, es que la derecha ha reducido la inversión en prevención de catástrofes, es que los bomberos están mal pagados, es que hay intereses espurios para instalar molinos de viento en el terreno quemado, es que los pirómanos son incontrolables. Es que… Cuántas excusas, cuántos infundios.

Al ciudadano le queda la sensación de que nadie sabe qué pasa, por qué pasa y cómo solucionarlo. Muchos políticos han responsabilizado al cambio climático de la catástrofe, pero ninguna ha sido capaz de explicar cómo exactamente influye el cambio climático en el aumento y la ferocidad de los incendios. ¿El viento? Ya veo que los árboles se mueven. ¿El calor? Ya lo siento, ya. No podemos pretender que nadie se dé por satisfecho con esas explicaciones y que no prenda la teoría de que ese cambio es una filfa. En cualquier caso, lo que le interesa al ciudadano es saber cuánto va a durar esta situación, si se está actuando con eficacia, y, sobre todo, si se ha tomado buena nota para la próxima vez. Ya sabemos que la situación mejorará cuando llueva, pero eso es como cuando confiábamos en que las novenas nos solucionarían la pertinaz sequía.

Cada vez crece más la sensación de que el modelo autonómico sólo sirve para el País Vasco y Cataluña. De hecho, fue diseñado para contentar a estos dos territorios y, a día de hoy, con el poder que da a los nacionalistas sustentar al Gobierno, parece que son las únicas regiones -perdón, nacionalidades- que preocupan en Moncloa. Tal vez no sea tanto que las autonomías ahora asoladas por el fuego administren mal sus recursos como que el Estado no es tan generoso con ellas como lo es con los llamados territorios históricos.