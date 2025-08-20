Gasolina, cerilla y mecha

Sánchez resalta el papel del cambio climático en los grandes incendios y Feijoo destaca el que llama "terrorismo incendiario". ¿Imposible aparcar en este asunto la polarización de la que ambos se acusan?. En realidad los dos tienen razón: en la aparición de enormes incendios de última generación son determinantes las altísimas temperaturas, sin precedentes en registros conocidos, como se ha visto días atrás. Pero, siendo ese el factor que crea condiciones extremas para grandes incendios, que cualquier chispa desencadena masivamente (quién no lo vea no quiere ver), es igual de cierto que en un alto porcentaje de casos hay un incendiario, por negligencia o por maldad, que se ampara en la impunidad y la insuficiencia de castigo. Y es verdad también que el abandono de la masa forestal la convierte en combustible. Asi que estamos en lo que hace días se titulaba aquí "Calor, maldad, vacío".