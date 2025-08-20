En memoria y recuerdo de las víctimas de ETA

Durante cinco largas décadas, España sufrió la sinrazón de la violencia terrorista y nada, absolutamente nada justifica ni podrá justificar jamás esa violencia brutal, premeditada y COBARDE.

Cinco décadas de asesinatos, atentados, víctimas, amenazados, exiliados y damnificados. Una herida que sigue estando abierta para las familias de las víctimas. Una herida con 377 crímenes de ETA sin resolver.

Todos aquellos que vivieron las amenazas, el miedo, el tener que revisar siempre los bajos del coche, ir escoltados 24 horas al día, no entienden como se pretende perdonar y olvidar de un plumazo el terror sembrado por ETA en España.

Nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado han trabajado exponiendo lo más valioso que tiene todo ser humano, su vida, para conseguir el fin de esa lacra criminal. Todos ellos sin duda son un referente de la defensa de la libertad.

¿Y cómo les pagan a estos héroes que dieron sus vidas y a sus compañeros? Pues haciendo socios del Gobierno de España a los asesinos de ETA y a los independentistas que quisieron acabar con nuestro país, relegando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a un segundo o tercer plano, dejándoles sin competencias y sin darles los medios necesarios para poder ejercer su trabajo. Marca socialista firmada por Sánchez y el indigno Ministro Marlaska.

Tengo amigos que vivieron de forma directa la edad del plomo en el País Vasco, y no entienden, es que nadie puede entender, que después de todo lo que pasó, del terror, de las miles de víctimas que dejó el terrorismo se pretenda olvidar el sufrimiento y el horror de esta banda terrorista.

Asesinatos, lesiones, amenazas, secuestros y extorsiones llevadas a cabo por ETA, es decir, daños irreparables para las víctimas, familias rotas por el dolor y por la pérdida de sus seres queridos, miles de personas forzadas a cambiar de residencia, a abandonar su hogar de siempre.

Hay mucho daño, mucho dolor, imposible de borrar.

El 60% de los jóvenes españoles desconocen la tragedia de la historia reciente de España, no saben lo que fue o significó ETA, que piensan que Otegui es un hombre de paz o no conocen a Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA con tan solo 29 años o a José Antonio Ortega Lara secuestrado y extorsionado por ETA en un zulo durante 532 días. Hay que transmitir a los jóvenes la historia real de lo que fue y supuso la banda terrorista ETA, por respeto, honor y dignidad a todas sus víctimas.

Que nadie dude nunca quienes han sido los héroes y quienes los verdugos. Que nadie olvide nunca la historia de ETA, el horror y la tragedia. Que nadie olvide nunca que el terrorismo no cabe en las instituciones.

Verdad y reconocimiento, dignidad y justicia.