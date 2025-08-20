Un ministro con un lanzallamas

Se antoja tan poco inteligente como inoportuno que el ministro Óscar Puente, ese señor de Valladolid que aspira al premio Topuria del mamporro político, incendie las redes mientras España arde por los cuatro costados. No se puede ir por la vida con un lanzallamas portátil mientras hay quien muere apagando fuegos. Cuando el monte se reduce a ceniza no resulta responsable atizar los vientos digitales con el único afán de avivar la llama partidista.

El problema de los incendios forestales en España exige colaboración entre administraciones, no un desfile de antorchas en un Gólgota envuelto en matorral enmarañado. Sin embargo, Puente prefiere entrar en el polvorín con cajas destempladas de cerillas. ¿Cuántos fuegos ha provocado este personaje deslenguado a lo largo de los últimos meses? El más sonado, aquel que abrió una crisis diplomática con Argentina. El ministro que vende humo es incapaz una sola vez de huir de la quema. Quien aguardara del matasiete camorrista un mínimo de sentido común y elegancia habrá recibido un jarro de agua fría.

El titular de Transporte tiene más peligro con el móvil que un orangután en una platanera. No debate, embiste. Cada vez que a Puente se le calienta el dedo pulgar se eleva el IPC del mal gusto y la demagogia. En el circo de Pedro Sánchez, al que le crecen los enanos y le lagrimean los payasos, Óscar Puente es el titiritero que escupe llamas con lengua de fuego. Da la impresión que ya está quemado, que es un ministro a la brasa, un fuego fatuo.