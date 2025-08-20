Ocupar ciudad de Gaza: la "solución final"

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha anunciado su decisión, en contra de la oposición formal del Estado Mayor de su ejército y de parte de la ciudadanía, de ocupar militarmente ciudad de Gaza. En realidad, Israel ya ocupa el 87% de Gaza, y más del 60% de Cisjordania, por lo que este será simplemente el episodio final del asedio a los palestinos iniciado hace dos décadas, aunque sea una escalada militar de consecuencias humanitarias, económicas, sociales, sanitarias, ambientales y geopolíticas sin precedentes.

1. El desastre humanitario, social y medioambiental.

El asedio y ataque a la franja de Gaza es la emergencia de salud pública internacional actualmente más grave, tras la de Sudán. Tan sólo desde Octubre de 2023, Israel ha matado directamente a más de 62.000 palestinos y herido a más de 153.000, 17.500 de ellos sufren heridas graves y 4.500 amputaciones de miembros (18% niños y 12% mujeres). Además, el desplazamiento forzado repetido, el hacinamiento y el bloqueo a la entrada de ayuda han provocado una mortalidad infantil muy superior a la de cualquier región vecina. El medio ambiente también ha sido gravemente afectado. La mayoría de las infraestructuras civiles y agrícolas han sido destruidas o contaminadas. El terreno, las aguas subterráneas y el sistema sanitario colapsado generan riesgos persistentes, con un impacto duradero sobre la seguridad alimentaria y la salud, planteando, además del genocidio del que ya nadie duda, un verdadero ecocidio.

La ONU ha advertido que la ocupación total de ciudad de Gaza será mortal, tanto para millones de palestinos como para los rehenes que aún permanecen allí. El alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, estima que la operación provocará el desplazamiento masivo de 800.000 personas y el cierre de los escasos hospitales que aún malfuncionan, lo que dejará al 100% de la población civil atrapada en zonas devastadas y en estado de desnutrición, sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Médicos Sin Fronteras ha advertido que el millón de personas que aún permanecen en la parte norte de la Franja no tienen ningún sitio seguro al que huir.

2. El daño económico como estrategia de bloqueo a la solución de los dos estados.

Desde hace años, Gaza vive bajo graves restricciones por parte de Israel que han destruido completamente su economía y eliminado sus posibilidades de sobrevivir como sociedad. La UNCTAD señala que, de no haber existido esas restricciones, el PIB de Gaza de 2023 habría sido un 77,6 % mayor y que se han perdido 35.800 millones de dólares en PIB entre 2007 y 2023. Sólo desde el bloqueo total israelí entre octubre de 2023 y mayo de 2024, el PIB per cápita se ha reducido a la mitad con daños por valor de 18.500 millones de dólares, equivalentes a siete veces el PIB de Gaza en 2022. Las cifras de 2024 son devastadoras: una caída del PIB del 81 %, destrucción del 80–96 % de los activos agrícolas, cierre o daño a más del 82 % de las empresas privadas, y pérdida de dos tercios del empleo previo a la guerra (unos 201.000 puestos). Se trata de una estrategia lenta y deliberada de destrucción económica y social por parte de Israel dirigida a hacer inviable en la práctica la solución de los dos estados que, todos los países están de acuerdo, sería la única solución posible a medio y largo plazo.

3. Una estrategia militar al margen del derecho y el truco legal e institucional de llamar "control" a la "ocupación".

Ocupar militarmente ciudad de Gaza requiere un número de soldados y una logística ingente. El ejército de Israel tiene una alta capacidad de combate, incluso en contexto urbano, pero ninguna en cuanto a la complejidad de gobernar, proteger infraestructuras civiles y gestionar poblaciones traumatizadas. Este tipo de ocupaciones comporta riesgos de insurgencias prolongadas, propaganda enemiga y elevados costos en recursos y moral nacional. Históricamente, la ocupación prolongada de Gaza ha demostrado que, aun con control militar, la resistencia perdura. Por ello, Israel se retiró unilateralmente en 2005 tras reconocer la insostenibilidad de mantener un control efectivo. Pero Netanyahu parece no haber aprendido ninguna lección.

Usando un truco legal Israel ha reemplazado deliberadamente el término "ocupación" por "control" con la intención de evadir ciertas obligaciones del derecho internacional humanitario, como el deber que tiene un ocupante militar de proteger de forma efectiva a los civiles ocupados y su responsabilidad sobre los daños causados. Bajo la Convención de Ginebra, una "ocupación" exigiría atender abiertamente las necesidades humanitarias, lo que abriría la puerta a procesos de rendición de cuentas. Pero Netanyahu sabe que no corren buenos tiempos para el derecho internacional humanitario y que puede actuar con total impunidad. Además, ya no queda nadie dentro para atestiguarlo porque Israel ha matado deliberadamente hasta el momento a 274 periodistas, la cifra más alta de periodistas asesinados en ninguna otra guerra pasada.

4. La tibia reacción internacional y la concesión de impunidad para matar.

La comunidad internacional ha reaccionado con alarma al anuncio de la ocupación de ciudad de Gaza, pero lo ha hecho en voz baja. Sólo la ONU ha calificado el plan como "una peligrosa escalada" que agravaría la crisis humanitaria y países como Alemania han suspendido las ventas de armas que podrían usarse en Gaza; otros como Francia, Reino Unido, Canadá, Arabia Saudí y la Unión Europea han expresado su oposición o preocupación. En Australia, el Gobierno ha informado sobre las consecuencias legales y humanitarias, advirtiendo que podría costar muchas vidas israelíes y minar cualquier posibilidad de paz duradera. También en Israel grupos e intelectuales han empezado a criticar la ocupación no solo por su costo militar y económico, sino también por constituir una estrategia política que podría conducir a violencia permanente o radicalización. Pero todas estas reacciones siguen siendo aisladas y sin consecuencias de ningún tipo en términos de decisiones políticas. En la práctica suponen haber concedido impunidad total a Israel para matar a una población civil desarmada y cautiva.

La ocupación de ciudad de Gaza por parte del ejército israelí será una mezcla letal de tragedia humanitaria, destrucción social, coste militar imposible de sostener, aislamiento diplomático y riesgo de perpetuación del conflicto. La historia reciente y los datos actuales muestran que una operación de esta magnitud no resolverá el conflicto, sino que lo profundizará, sembrará nuevas resistencias y eliminará cualquier posibilidad real de reconstrucción o paz. Por el contrario, planteará dilemas legales, éticos y estratégicos de enorme envergadura para Israel, la población palestina y la comunidad internacional.

Pero Netanyahu debe seguir huyendo hacia delante para tratar de evitar la delicada situación de procesamiento legal al que se enfrentará, dentro y fuera de Israel, cuando ya no cuente con la inmunidad presidencial. Ha optado por la "solución final" con los palestinos. Es bastante parecida la actitud del gobernante europeo responsable de la matanza de 10 millones de judíos y la de este moderno jefe del pueblo "elegido". Los dos han decidido huir hacia delante sea cual sea el coste humano. La diferencia está en que aquel actuó prácticamente solo y este cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos y con la vergonzante posición de perfil de una Unión Europea que, de esta forma, renuncia formalmente a los principios que dieron lugar a su creación.