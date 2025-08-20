El Pentágono incentiva sus productos estratégicos

Era muy previsible que la administración trumpista reaccionase ante la enorme dependencia que tiene en el suministro de "tierras raras" (TR) de la República Popular de China, ya que este país ostenta un dominio casi monopolístico (de un 70 %) sobre esta actividad y, sobre todo, del proceso de refinado, con un 90 % del mismo a escala global. Se trata de elementos químicos claves para la elaboración de imanes, componentes valorados por su potencia magnética en el sector armamentístico, tecnológico e industrial. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que ya había subvencionado a esta singular minería desde tiempos ha, anuncia ahora su participación del 15 % en la empresa "MP Materials", propietaria de la mina de TR más importante de EE UU, convirtiéndose así en principal accionista.

Estas materias primas esenciales forman parte en el vaivén de aranceles que confrontan a Donald Trump y Xi Jinping, lo cual conduce a un tira y afloja para paliar la tensión subyacente y renegociar los acuerdos comerciales. Se acaba de hacer público prorrogar 90 días el plazo para alcanzar un acuerdo arancelario entre ambas naciones, un balón de oxígeno con miras a evitar una subida exhaustiva de gravámenes. Las imposiciones de un 30% efectuadas a diversos artículos por el mandatario americano, con el propósito de proteger el ámbito manufacturero, se contraponen frontalmente al escepticismo chino, lo que le obligó a bajar el tono de la embestida y aminorar drásticamente los tributos iniciales propuestos, hasta lograr acuerdos que simplifiquen la reanudación mercantil.

No obstante, la guerra financiera no da tregua y la política de diversificación del país del Tío Sam busca alternativas para las TR, independientes de Pekín. Por su lado, China dicta sentencia y atenaza a EE UU, pues el avanzado caza furtivo Lockheed Martin F-35, ―todo un símbolo entre los aviones de combate,― requiere 400 kg de imanes de TR para que sea operativo y el contraataque de la potencia asiática a las exportaciones de éstas ha disparado los precios. Países como España y otros que se encuentran en vías de meditación (entre ellos, Suiza, Portugal o Canadá) han adoptado una apuesta arriesgada al aparcar o cancelar la compra de los F-35 para centrarse en alternativas europeas más económicas, del tipo Eurofighter Typhoon o el futurista FCAS (Future Combat Air System), una jugada estratégica para invertir en tecnología propia.

El objetivo norteamericano se centra en la única explotación de TR en activo que allí existe, denominada "Mountain Pass". Descubierta en pleno desierto de Mojave (California), consiste en un yacimiento de bastnasita (un compuesto mineral constituido por cerio, lantano y neodimio). Su beneficio comenzó en 1936 extrayéndose oro, pues los depósitos de TR no se descubrieron hasta trece años después, al detectarse en la zona una radiactividad alta anormal. Este minado llegó a producir un porcentaje notable de estas sustancias hasta principios de la década de los ochenta en un establecimiento fabril ubicado en Forth Wort (Texas) y en la actualidad opera concentraciones de europio, praseodimio y neodimio, con una capacidad de producción capaz de cubrir las necesidades del mercado y de defensa estadounidenses, estimándose una vida útil de 24 años. Como dato anecdótico, señalar que la sociedad titular llegó a estar participada por otra relacionada con el gobierno de la República China.

El criadero, propiedad de "MP Materials Corp.", está considerado como el paladín del magnetismo al manufacturar los imanes permanentes más eficientes. Esta entidad comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York en 2020 y desde la reciente participación del Pentágono sus acciones se dispararon un 50 %, seguramente al albur de la promesa yanqui de seguir invirtiendo en la misma miles de millones de dólares.

Los imanes resultantes, utilizando estos elementos críticos, poseen una significativa aplicabilidad en sectores cruciales, tales como: automoción, robótica, electrónica, defensa, campo aeroespacial o en energía. Pero, independientemente del interés aplicado, debo resaltar la utilización tremendamente especulativa que, en mi opinión, se hace de las TR a la sombra de decisiones geopolíticas como la aludida, que disparan la rentabilidad bursátil de inversionistas avispados o muy bien informados a base de susurros amistosos. Me van a permitir parafrasear a John Rockefeller, considerado el más rico de la historia moderna: "El que trabaja todo el día no tiene tiempo de ganar dinero", además añadía: "Decidí hacer trabajar al dinero en lugar de trabajar yo por dinero". Hay destrezas que contribuyen a enriquecimientos fáciles considerados lícitos, o como diríamos aquí : ¡Ye lo que hay! o ¡Yá t’oyí navaya! n