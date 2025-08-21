Hasta aquí, hasta ese sur que habito y que me habita, han llegado las cenizas de los incendios (son varios, pero al cabo parece solo uno, un incendio inmenso y terrible que se ha llevado tanto por delante) que han destrozado vidas, pueblos, casas y montes en este verano terrible que ya ocupa los primeros puestos en la no pequeña lista de desastres. Son las cenizas de los sueños, ilusiones, medios de subsistencia de tanta gente que ahora no sabe qué hará, de qué va a vivir, como resolverá su futuro, su inmediato mañana. Estas cenizas sin embargo habían nacido, probablemente, mucho antes del incendio, porque son sin duda los restos de la hoguera de las vanidades de quienes debieron prevenir y no lo hicieron, de quienes debieron prever y conservar y cuidar lo que ahora ya no existe.

Los políticos, en general, suelen confiar demasiadas cosas al azar, a la suerte. Recortan presupuestos, disminuyen dotaciones, evitan contratar a la gente que hace falta y luego, cuando viene la tragedia, se ponen al frente del operativo con un chaleco reflectante que combina muy mal con las camisas a medida. Ha habido muchas críticas, muchas voces preguntándose dónde estaban los políticos mientras ardía media España. Yo no los eché de menos, porque generalmente son un estorbo y solo se les ve cuando "improvisan" unas declaraciones, aprendidos de memoria unos términos y unos conceptos que les son ajenos, y todo lo achacan a la mala suerte, a la naturaleza incontrolable o a un pirómano que a lo mejor nunca atraparán. Pero jamás, jamás, hacen autocrítica, reconocen que han dejado de invertir, que no se habían redactado los obligatorios planes de prevención (ahora lo va a investigar la Fiscalía), que todo lo hicieron, como suelen hacer casi todo, a humo de pajas.

Hasta aquí, hasta esta orilla del sur, ha llegado la ceniza. El poniente, que ha sido una ausencia casi todo el verano, apareció para traerla cargada a la espalda, mecida, y depositarla suavemente sobre el mar. Batida por las olas, la ceniza se hace agua, se vuelve mar y luego se hará lluvia y volverá al monte. El ciclo eterno, la vida y la muerte enredadas siempre la una con la otra, todo siempre empezando y terminando.

He ido hasta la orilla y he tomado entre mis manos un poco de ceniza, apenas un soplo que trajo el viento. He imaginado que, hace solo unos días, no más de dos o tres, era un castaño, un roble, un pino que fue cobijo de pájaros, insectos, el pródigo catálogo de la vida. Ahora es solo una levedad gris entre mis manos, aquello que queda cuando ya no queda nada.