La gran prostitución

Etimología latina de prostituir: exhibir para la venta. Reproduzco la frase en una entrevista del expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, autor del libro "Economía de los datos": "Cada vez que aceptamos las cookies de una web, entregamos fragmentos de nuestra vida y, a cambio, recibimos un servicio que nos es útil y nos dicen que es gratis". ¿Podríamos hablar también de canibalismo virtual? Si los datos y la información sobre cada uno están en el mercado, se negocian cada día y se usan para mover en una u otra dirección nuestra condición de galeotes consumistas, pero también nuestras decisiones en otros apartados de la vida individual, social y política, ¿qué sentido tiene seguir hablando de protección de la identidad?, ¿qué valor efectivo tienen –o qué devaluación sufren– valores como libertad, democracia o humanismo?, ¿cómo podremos defenderlos de sus enemigos? n