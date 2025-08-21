Política en combustión

Pedro Sánchez ha tenido la ocurrencia de reunir a todo el espectro político español -espectro por fantasmagórico- en un “selfie verde”, que es como pretender apagar los incendios forestales con la meada del Manneken Pis desde un helicóptero con base en Eslovaquia. No se le arrienda la ganancia al PP, por mucho que Feijóo se disfrace de apagador remangado: cuentan las hemerotecas que cuando gobernaba Galicia dejó más hectáreas en chamusquina que una barbacoa mal apagada. Y para más inri, en Castilla y León Mañueco delega la política ambiental en Vox, que es como nombrar jefe de bomberos a un pirómano. Para Abascal y compañía, las llamas no son consecuencia de olas de calor, sequías o abandono rural: la cerilla siempre la enciende Sánchez.

Antes que un pacto por el clima urge una manguera para extinguir el incendio político de cada día, que va consumiendo de manera inexorable la credibilidad de las instituciones. Mejor plantar árboles que azuzar el fuego con ramas secas, como hacen los lanzadores de bombas de humo desde las bancadas. Resulta innegable que la política española vive en permanente combustión: cada sesión parlamentaria es un incendio; cada debate, una deflagración; cada comparecencia, un simulacro de evacuación. Y en medio de este paisaje carbonizado, el presidente propone a la oposición sentarse a hablar de neutralidad climática. ¿Cómo van a salvar a España de la quema unos tipos incapaces de apagar el fuego de la crispación, los responsables de unas brasas que ellos mismos avientan con el ventilador del despacho?