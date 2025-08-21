Rufián se viste de largo (Caballero)

A Gabriel Rufián hay que reconocerle, en honor a su apellido, la granujería del pícaro. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados agitó el sopor de la canícula con una propuesta fantasmagórica y guerracivilista: reunir a toda la izquierda para impedir el advenimiento del hombre del saco y su ejército de regulares. Al aviso de que se aproxima el coco ultraderechista, Rufián ha decidido vestirse de largo (Caballero) y resucitar el Frente Popular. No el de 1936, que olía a pólvora, sino uno en versión low cost para tiempos de TikTok. Parece que la llamada a cualquier sigla a la izquierda del PP ha cosechado el entusiasmo de un gato al borde de una bañera. Rufián ha cocinado una paella sin arroz, una fabada sin compango. Nadie ha retirado boletos para esta invitación al apocalipsis caníbal.

El plan del pillo tuitero recuerda al rodaje de un Masterchef donde el cocinero echa en la pota ingredientes incompatibles con la aspiración de emplatar un menú gourmet. No hay quien trague semejante pote.

Parece que Rufián busca dejar atrás la imagen de becario ocurrente, la de un Pepito Grillo caústico y mordaz para convertirse en un político de Estado, siempre que el Estado sea diferente al actual. Ocurre que su propuesta no alcanza el encanto de una cena de Nochevieja en casa de Abascal con cuñados trotskistas.

Lo que propone Rufián no es tanto una coalición política como un reality de supervivencia ideológica: meter a toda la izquierda en la misma tienda de campaña y ver quién sale indemne después de respirar semejante tufo.