La política migratoria

El 14 de julio pasado apareció en LA NUEVA ESPAÑA la noticia de unos altercados que tuvieron lugar en Torre Pacheco (Murcia) después de una concentración pacífica convocada por el Ayuntamiento para condenar una agresión a un hombre de 68 años causada por tres jóvenes presuntamente magrebíes. Ante estos hechos consideré que el mejor modo de informarme de lo que estaba ocurriendo en esa localidad era ponerme en contacto con tres amigos que residen en Murcia: un colega, especialista en medicina legal y forense; un funcionario de prisiones, que conocí en su estancia en Asturias; y un asturiano que ahora es profesor en un colegio de Murcia.

Mi amigo forense me comentó que hace unos 30 años, Torre Pacheco era un municipio que experimentó un gran crecimiento económico por la exportación de productos de su huerta, lo que atrajo a muchos trabajadores del campo procedentes de Marruecos. Durante aquellos años no hubo conflictos entre la población autóctona y los inmigrantes. Pero a partir de la nueva política impulsada por la Comisión Europea ha habido un aluvión de inmigrantes del norte de África que entran en España sin ningún control, y, como consecuencia de este fenómeno, se están creando disturbios en dicha localidad.

El problema surge, según mi amigo, en que entre estos últimos inmigrantes, al haber entrado en España sin control, hay personas propensas a cometer delitos. Pero lo que más me llamó la atención de todo lo que me comentó es que, desde el incremento de esta inmigración incontrolada, ha aumentado el número de violaciones, de tal manera que, por su profesión, casi todos los días que les toca estar de guardia, tanto a él como a sus compañeros, tienen que examinar a alguna mujer agredida por violación para después emitir un informe para la autoridad judicial.

Estos hechos me recuerdan a las noticias aparecidas ya hace años sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad escocesa de Aberdeen y en otras regiones de Inglaterra. Era sorprendente ver como se producían cantidad de violaciones realizadas por inmigrantes de países musulmanes sin que las autoridades políticas, policiales y sociales británicas movieran un dedo. Según algunos, lo ocultaban para no ahuyentar el voto musulmán y en parte, al menos en Aberdeen, para que no ser calificados de racistas.

Algunos políticos de nuestro país ya avisaron de que lo que estaba ocurriendo en las Islas Británicas y en otras naciones de Europa iba a pasar en España. Sin embargo, otros políticos y algunos medios de comunicación no lo ven así, y para convencernos de que la política migratoria actual en España no es un problema recurren a una serie de argumentos como "¡nosotros también fuimos emigrantes". No hay relación entre una inmigración masiva e incontrolada y el aumento de delitos!. Y los que dicen eso ¡son de extrema derecha!

Ante el primer argumento, "¡nosotros también fuimos emigrantes!", un amigo me entregó una pequeña cartilla bien encuadernada, de unos 12 por 8 centímetros cuyo título es Cartera de Identidad del Emigrante en la que aparece la fotografía de su abuelo cuando emigró a Argentina en el año 1931, con sus huellas dactilares, sus datos personales y varios apartados con instrucciones para el emigrante.

Del mismo modo, los españoles que emigraron a Centroeuropa en los años 60 tenían que tener su pasaporte en regla para pasar las fronteras. Y en cuanto a los inmigrantes que vienen a España de Hispanoamérica, del este de Europa o de Marruecos, precisan ser identificados y pasar un preceptivo control de fronteras. Unos y otros fueron encontrando trabajo y están contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

Recurrir al argumento de que los que están contra la inmigración incontrolada y masiva están contra los inmigrantes en general es un argumento trampa, que consiste en crear un relato para hacer creer que los que se oponen a este tipo de inmigración incontrolada y masiva se oponen, en realidad, a todo tipo de inmigrantes y, en consecuencia, son xenófobos (fobia al extranjero).

El segundo argumento que se utiliza para descalificar a los que se oponen a la inmigración incontrolada es: ¡No hay una correlación entre este tipo de inmigración y el aumento de delitos! Si recurrimos a las estadísticas podemos encontrarnos con datos contradictorios, por lo que he preferido basarme en hechos. Mi amigo funcionario de prisiones que trabajaba en la llamada prisión de Murcia 2, en la localidad de Campos del Río, en un módulo penitencial llamado de jóvenes, de 18 a 21 años, me confirmó que la mayoría de los reclusos de este módulo son personas que proceden de unas condiciones de vida muy desfavorables, y que en este caso son marroquíes y argelinos.

Mi otro amigo, que es profesor en un colegio de Murcia me comentó que, debido al exhibicionismo de estos jóvenes inmigrantes frente al colegio, a los robos perpetrados y demás extorsiones, tuvieron que poner un guardia de seguridad en la entrada del colegio. Que hay una relación entre la inmigración incontrolada y el aumento de la criminalidad lo explica Samuel Vázquez en uno de sus libros titulado "Don´t fuck the police: un modelo policial que protege al poder y no a los ciudadanos." Vázquez es asturiano (Mieres, 1975), policía y criminólogo.

El tercer argumento es el más eficaz y consiste en considerar que los que se oponen a la política de inmigración incontrolada son de extrema derecha. Porque son muchas las personas que dicen: ¡No me gusta ser extremista! Sin embargo, a muchos jóvenes no les importa que les digan que son de extrema derecha, porque viven en sus carnes cómo algunos inmigrantes tienen más oportunidades que ellos en tener una vivienda, como se muestra en el caso que comento a continuación.

Este caso se lo comentó un compañero, vigilante de seguridad, a mi amigo funcionario de prisiones. La esposa del vigilante trabaja en una organización "paragubernamental" (oenegé) para atender a inmigrantes. En esta ocasión se trataba de conceder una vivienda a tres inmigrantes africanos. Para conceder una vivienda a un inmigrante es necesario que esté situada en una zona con acceso fácil a determinados servicios (centro de salud, supermercado, etc.), tiene que estar bien amueblada y con los electrodomésticos básicos. Un día en el que dos de ellos estaban viendo la televisión en la vivienda que se les concedió, vino el tercero y les propuso cambiar de canal, pero al no aceptarlo los otros, rompió la tele. Lo mas sorprendente del caso es que cuando los dos compañeros se quejaron a la organización, esta tomó la decisión de dejar el piso al que rompió la tele y entregar otro piso a los otros dos. Aunque la mayoría de las oenegés ayudan a los más vulnerables.

De como reacciona la Iglesia ante el problema de África siempre lo hizo intentando el desarrollo de sus pueblos y con ello hacer posible el derecho a no emigrar. Lo hizo y lo sigue haciendo a través de las misiones, Manos Unidas, Caritas, el Domund, Ayuda a la Iglesia Necesitada y fundaciones como Pondera, Harambee, etc. No es de extrañar que sea en este continente donde más crece el catolicismo. Ya decía Tertuliano en el siglo II que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y es que en alguno de los países musulmanes de donde proceden muchos de los inmigrantes que vienen a España se persigue a los católicos.

Pero no hay que criminalizar a los inmigrantes. La inmensa mayoría buscan una vida mejor para ellos y para sus familias, desean trabajar y llevar una vida honrada, sean musulmanes, cristianos, etc., y huyen, en ocasiones, de diferentes tipos de terrorismo. Sabemos las dificultades que pasan. Pero eso no justifica que no se necesiten controles para evitar la entrada de terroristas, narcotraficantes, delincuentes, etc. Sin olvidarnos de que entran en España imanes salafistas que, según La Razón, constituyen el mayor peligro yihadista para España y son sustentados económicamente, en muchas ocasiones, por Arabia Saudita.

Lo verdaderamente importante seria saber la geopolítica (el poder trasnacional que hay detrás al que le interesa seguir así), y por qué la comisión europea no puede hacer frente a este modelo migratorio. Pero, sabemos como se mantiene. En el libro titulado "Confesiones de un traficante de personas" se dice que el fenómeno migratorio es el negocio que más dinero mueve en el mundo. Reciben dinero los que venden el pasaje (mafias), los propietarios de las embarcaciones que los transportan, las oenegés de acogida (pagadas por los gobiernos que acogen o por Soros en el caso de Open Arms), los centros de acogida, y los países de origen, (o sus gobernantes a modo de chantaje). Mientras, los más pobres pueden morir en el intento, ahogados en el mar, por no poder pagar un pasaje que les asegure finalizar todo el trayecto sin problemas, ya que cuesta miles de euros.