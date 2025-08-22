Opinión
Vida plastificada
No hace falta echar mano de datos o informes para apreciar la gravedad de la contaminación por plásticos. Basta ver la rapidez de engorde de la bolsa a la que al separar basuras van los del consumo alimentario o de limpieza, echar un vistazo a la composición de los tejidos que nos envuelven, pinturas de paredes incluidas, dar unos golpecitos al mobiliario urbano o doméstico y a los revestimientos, pasar la mano por el interior del coche o examinar cualquier aparataje y aparellaje. No digo ya nada si nos metemos en las tripas de las conducciones. Los plásticos son parte sustancial de nuestro modo de vida. Es impensable imaginarla sin ellos, el asunto de momento es contener la invasión, ir recobrando terreno poco a poco, apretar en reciclaje y librar de ellos a la naturaleza, de la que viene la vida verdadera. Pero el primer paso es tomar conciencia de que hacerlo es luchar por la vida.
