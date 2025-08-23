El uso adecuado de los corticoides

"Me caí de espaldas, no sé cómo, estaba haciendo jardinería, el terreno es irregular, debí tropezar. Me hice un daño bárbaro, quedé sin respiración, había una piedra grande que se incrustó en mis costillas. Fui a urgencias, no tengo nada roto, solo me recomendaron analgesia. Cuando fui a la médico de cabecera a pedir la baja me añadió corticoides y miorrelajantes, gracias a dios, con eso iré mejor".

Unos días antes otra persona me dijo: llevo tiempo con este dolor de espalda horrible, por fin el médico de cabecera me recetó inyecciones de corticoides…

El dolor lumbar no es la primera causa de baja pero sí la que acumula más días de baja. También es muy frecuente como accidente de laboral. En las encuestas de salud, el 18% de las entrevistadas dice sufrir dolor lumbar crónico, el 60% de la de más de 65 años.

La prevención es difícil. Toda la teoría se construye alrededor de la movilización de cargas, sea la del propio peso o la de un peso añadido. La experiencia lo confirma. Se supone que eso daña las estructura de sostén de la columna y la propia columna. Bajo esa teoría se propone reducir la movilización de cargas, hacerlo de manera que la columna se mantenga erguida y el peso próximo al cuerpo y fortalecer y flexibilizar la espalda. Se hacen cursos de para enseñar a coger pesos y de escuela de espalda. Su eficacia es relativa.

La inmensa mayoría de las veces no se conoce la fisiopatología del dolor. Por eso se llama lumbalgia inespecífica, no hay una estructura dañada que podamos señalar. Tan inespecífica es la causa material como el tratamiento. Hace años se proponía reposo. Eso hoy día está desechado. Lo único que tiene cierta eficacia, y que no se dirige a la causa, es la analgesia con o sin antiinflamatorios. Pero no siempre reduce el dolor. Ahí entra este mundo hoy tan rico que es el de los opiáceos y las estimulaciones eléctricas que no comentaré. Me interesa tratar el papel de los corticoides y de los miorrelajantes.

Los corticoides son hormonas con múltiples funciones. Se configuran como el destino final de los tratamientos cuando uno no sabe qué hacer. Fueron una tabla de salvación para los pacientes que sufrían patología grave asociada al virus Sars-Cov-2. Y son una adyuvante potente en el cáncer. Pero donde más utilidad ha tenido es en la patología de obstrucción de vías aéreas y en las enfermedades mediadas por la inmunidad como la artritis reumatoide. Como se usan mucho en los dolores de espalda, con frecuencia en inyecciones depot, la pregunta es: qué utilidad tienen en esa patología.

Es una cuestión múltiples veces examinada. La conclusión, bastante sólida, es que no ofrecen ningún beneficio en las lumbalgias simples, las que no tiene irradiación a las piernas: en los ensayos clínicos no es mejor que el placebo. Cuando hay irradiación mejoran algo el pronóstico: reducen, moderadamente, el número de días de dolor.

Si no son útiles y es una cosa bien sabida, está en las guías de práctica clínica y las recomendaciones de las sociedades científicas y las agencias de evaluación, ¿por qué se emplean? Pues porque como en tantas otras situaciones, cuando uno no sabe cómo ayudar, acude a cualquier remedio que se anuncia como eficaz. Y muchas veces lo es, bien por efecto placebo o porque coincide con el final del proceso.

Ahora toca a los miorrelajantes. Son benzodiacepinas. La primera en el mercado, en 1960 fue el clordiazepóxido (librium) y en 1963 aparece el Valium (diazepán). Actúa sobre el sistema nervioso central reduciendo la actividad en ciertas áreas. No actúa sobre sobre la placa que une el nervio con el músculo, donde recibe la descarga eléctrica que produce la contracción. Pero sí inhibe la acción en la médula espinal. Así que si la contracción está producida por un estímulo central, pueden ayudar, pero sí es una contractura, un espasmo doloroso, no tiene un papel claro en la potencial relajación. Ahora bien, esa relajación central, ese estado de beatitud que puede producir la benzodiacepina en una persona invadida por el dolor, hace que todo el cuerpo se relaje, incluidos los músculos. Como puede hacerlo la meditación.

La lumbalgia, tan frecuente, molesta, a veces dolorosa y no pocas veces incapacitante, es de difícil manejo. Frustra al paciente y al terapeuta. El tiempo, el ejercicio moderado, los analgésicos antiinflamatorios, son los remedios mejor probados. Los masajes pueden producir bienestar, algunas personas los agradecen. Las benzodiacepinas potencian el efecto analgésico y reducen la ansiedad y tienen alguna eficacia en contracciones de origen central. Los corticoides tienen indicaciones muy concretas y reducidas.