Estamos en la recta final del verano. El tiempo se nos ha escurrido como agua entre los dedos de la mano. Y esto, a pesar del tabarrón mediático que no cesa de bombardearnos con cascotes de apocalipsis. Puede que este verano del año 2025 haya sido el primer verano en el que la Inteligencia Artificial se ha colado en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Incluyendo las más específicamente humanas y en concreto, lo que los franceses llaman "amour". Da la impresión de que ya nos hemos quedado sin muchas cosas muy importantes por la cosa de las prisas. Parece que no queda tiempo ni para el amor. Es difícil que los sentimientos y emociones más nobles puedan sobrevivir en este desierto de hielo, fuego, cinismo e hipocresía que nos entra por los siete sentidos capitales, como dicen los neurocientíficos que han descubierto la interocepción y la propiocepción.

El verano siempre ha sido una estación propicia para el ocio, para el descanso y por ende, para el amor. Cuando Marcel Proust comenzó su perpetua búsqueda de muchachas en flor por la playa de Cabourg, hacia 1919, promocionó con vigor los amores de verano. Mucho antes que Amaral y con más sustancia. La obra de Proust es uno de los diques más firmes para salvar el amor del fuego de la IA. El amor, las relaciones sentimentales, necesitan tiempo para explotar y consolidarse. Proust lo sentenció de forma tajante en una enmienda a la totalidad "El amor es el espacio y el tiempo medido por el corazón".

Pero la paternidad más principal de los amores de verano hay que adjudicársela a la escritora francesa Françoise Sagan, que, en 1954, con 18 años, publicó "Buenos días, tristeza", una novela curiosa. Sagan, escritora perspicaz, trata los días de verano como un tiempo distinto del tiempo real: "Era un pensamiento ocioso y era agradable tener pensamientos ociosos porque era verano". El verano, como rincón predilecto de los recuerdos juveniles, cuando suceden las transiciones de la juventud a la madurez. El poeta Paco Brines da cuenta de ello en muchos versos, escritos en días muy azules sobre paredes encaladas con aceite de oliva virgen. La novela "Buenos días, tristeza…" lanzó a su autora a la fama y se convirtió en una de las escasas victorias del epicureísmo en una sociedad abocada al modo estoico desde que el catolicismo, en forma de rito o derecho romano, se adueñó de la vida en Occidente.

De la novela de Françoise Sagan se han hecho dos películas, la primera es de 1958 y se pasa de melodramática. Hace pocos meses se estrenó una segunda versión, dirigida por Durga Chew-Bosse, donde predominan la gelidez y el aplanamiento afectivo. Pero esta segunda versión de "Buenos días, tristeza" es una de las escasas noticias recientes sobre los amores de verano.

El verano, los amores de verano, son un arquetipo literario y cinematográfico. Porque, al albur de los cambios de rutina y de una cierta prescripción de controles parentales, los veranos suelen ser la estación del año donde las relaciones personales se intensifican, donde tienen lugares muchos despertares, el más, el de la sexualidad. El calor, en su doble acepción, meteorológica y anímica, hace que los veraneantes, antes que por la combustión, opten por afrontar las turbulencias internas que traen los enamoramientos. Porque es verano. Y hay tiempo para el amor. Y para el naufragio. Y para salir a flote.

El verano, con amores o sin ellos, es una estación idealizada en el recuerdo. Nunca estará más viva nuestra memoria que entre los 15 y los 30 años y porque, con el paso del tiempo, nuestros sesgos cognitivos harán un trabajo fino y nos presentarán muchas escenas duras como libres de malos momentos. "Toda mi vida se medía en veranos y no en años", explica un personaje de la película "El verano en que me enamoré" (2009), de Jenny Han.

Uno de los escritores que ha trabajado el género de los amores veraniegos, incluso en tardes de invierno cargadas de nieve, es Frédéric Beibgbeder. Desde 1997que es obligatorio leer al menos una vez en la vida su formidable "El amor dura tres años". Beigbeder, apoyado en breves nociones de física y química, explica de forma divertida y sin perder validez descriptiva, lo efímero de las relaciones de pareja. Cuenta que el capitalismo reinante ha identificado al hombre y a la mujer divorciados como los consumidores ideales. Que, a la sociedad de consumo, "hay que incentivar el consumo", el eslogan, no le interesan parejas imantadas por el duro deseo de durar, que tenía Paul Eluard. Beigbeder, uno de los mejores escritores europeos, sostiene que los algoritmos que orientan y acomodan nuestras vidas, googleando o gepeteando, acabarán con el secreto y con el azar. Ya no será posible un encuentro casual con nadie ni jugar con el factor sorpresa. Morirá la literatura y morirán los amores antes de cumplir tres años. Y eso que Beigbeder aún no había probado el poder de ciertos lobbies a la hora de elaborar listas de autores cancelables. Sugiere Beigbeder que la solución pasa por recuperar un modo romántico de vivir. También por leer a Antonio Machado y a Albert Camus. Porque Antonio Machado llevaba el verano anotado en el forro de su abrigo contra el frío del exilio: "Estos días azules y este sol de la infancia". Y Albert Camus explicaba a su cardiólogo que tenía buena salud sentimental porque siempre llevaba por dentro él un verano interminable, que no salía en el electrocardiograma, claro. Dan mucha fuerza estos recuerdos de verano.