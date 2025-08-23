Opinión
Cementos duraderos
Diferentes grupos de investigadores mejoran el cemento convencional incorporando nanomateriales, en concreto derivados del grafeno, una lámina bidimensional de átomos de carbon. El resultado es un material más resistente, duradero y con menor impacto ambiental. Su importancia es clara: la industria cementera genera cerca del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y, con el crecimiento urbano previsto para 2050 —cuando dos tercios de la población vivirá en ciudades—, la demanda del cemento seguirá aumentando.
Un cemento con mayor vida útil permite reducir la producción del mismo, disminuyendo las emisiones y la generación de residuos. Estos avances se perfilan como pasos importantes hacia una construcción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
