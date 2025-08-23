El club de los sabelotodo

Cuesta comprender por qué un país con tantos expertos en todo no es la primera potencia mundial en asuntos de economía, medio ambiente, defensa, justicia, urbanismo, medicina, educación, ciencia y demás materias de gran relevancia para la ciudadanía. Y también en otros de menor trascendencia como los deportes de alta competición en modo forofo o la industria del entretenimiento en clave fan, sobre todo cuando dan la cara famosetes de vida corta (en todos los sentidos) en los programillas de la telebasura.

Fíjense bien. Se produce una catástrofe que arrasa con todo (menos con las carreras de algunos políticos que solo piensan en su propio sálvese quien pueda) y el país se llena de grandes expertos que tienen la llave para solucionar todos los problemas. Especialmente, las redes asociales, donde el anonimato permite mostrar un valor que desaparecería al instante si hubiera que aportar nombres y apellidos. ¿Que los incendios destruyen paisajes y vidas con monstruosa rapidez? Rápidamente surgen miles y miles de especialistas en extinción de fuegos y gestión forestal. Y sin cobrar por ello, cuánta generosidad. ¿Que las inundaciones destruyen todo lo que pillan a su paso hipotecando futuros y ahogando pasados? Ahí están las miles de voces que saben cómo prevenir y curar. Cojan, cojan cualquier noticia del día y se encontrarán (si quieren perder el tiempo) con legiones de catedráticos sin título en aranceles, volcanes, conflictos bélicos, inmigración, cambio climático (aquí los negacionistas son especialmente activos a la hora de exhibir ignorancia), violencias de todo tipo, mafias rusas, crisis de los mercados, coches eléctricos, poderes judiciales, corruptelas de uno y otro signo político... Críticas y soluciones se amontonan en el trastero infinito de los sabelotodo.

¿Y cómo es posible que los presidentes de clubes de fútbol no echen mano de los millones de entrenadores sin carné que tienen en su mano la fórmula mágica para gestionar vestuarios, acertar con las alineaciones y corregir estrategias en segundos frente al televisor? ¿ Y qué me dicen de los que tienen la clave para....? (Pongan aquí lo que quieran).