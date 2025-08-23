El fuego y los osos

El daño de hace pocos días, a causa de los incendios, en espacios en los que habitan los osos tardara años en superarse, y algunas de sus peores consecuencias pueden ser una lamentable realidad desde el primer momento.

Refiriéndonos solo a esta especie, es más que probable que varios ejemplares -en especial osas con crías- hayan tenido que desplazarse de lo que estaba siendo su hábitat en búsqueda de nuevos espacios en los que sentirse otra vez seguros, arrostrando el riesgo que supone incluso en el supuesto de que ese “viaje” realizado en una situación de estrés culmine felizmente. A ello cabe añadir la reducción de lo que ha venido siendo su hábitat tradicional y la perdida de importantes elementos nutricionales para la especie a causa del fuego.

Lo sucedido configura un paso atrás en el proceso de éxito de recuperación de la especie que habrá que analizar en las próximas semanas y del que debieran derivarse las medidas paliativas adecuadas.

Un éxito, hasta la fecha, en el que la aceptación social de la especie como excepcional valor medioambiental y, en segundo plano, como recurso económico para comarcas en las que las oportunidades no abundan, ha sido decisivo.

Tanto como la práctica erradicación del furtivismo, arraigado todavía en el último tercio del siglo pasado, merced al endurecimiento de la legislación, la firme y eficaz acción de Guardia Civil y Guardería Autonómica, así como la creciente conciencia del valor de la especie por parte de los vecinos de las tierras oseras que arrinconaron socialmente a quienes lo ejercían, en una tarea en la que no se puede bajar nunca la guardia, como pone de manifiesto algunos hechos recientes en los que las manos del hombre pudieran estar detrás de la muerte de algún ejemplar.

Minorar el número e intensidad de los incendios es sin duda complejo, y exige conjugar medios, redefinir aprovechamientos y conservación de montes y extraer enseñanzas de un endurecimiento de las condiciones climáticas que los favorecen, algo en lo que seguro que estamos casi todos de acuerdo.

Pero también lo es – y muy importante – aislar, denunciar y penalizar con el mayor rigor a quienes según las estadísticas los provocan en buen número. Y en esto sí tenemos también camino por recorrer.

No es posible seguir mirando con tibieza a quienes, escudándose en un disparatado, e inexistente, aprovechamiento posterior, provocan la pérdida de un valioso patrimonio común y, lo que es peor, atentan con trágicos resultados sobre la vida de personas.

En los entornos rurales nadie sabe más de esto que quienes los habitan. A quienes hacían de la caza furtiva del oso un trofeo cinegético se les repudió, se alentó el cumplimiento riguroso de la ley y los buenos resultados están a la vista

Con quienes, como en algunos de los incendios habidos, se sabe de su intervención dolosa en los mismos, no caben paños calientes. Son delincuentes y el mejor servicio que se puede hacer a la sociedad es que cuanto antes rindan cuentas a la misma.

Una intervención decidida en esa dirección, en la que la conciencia vecinal fue decisiva, contribuyó en su día a la preservación de los osos, y aunque tiempo y objeto sean distintos, es posible que la experiencia habida sea de alguna utilidad a la hora de evitar un porcentaje nada desdeñable de los incendios que todos sufrimos.