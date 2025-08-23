Izquierda: obligación de entendernos

Cuando la extrema derecha cazaba rojos en la Transición, como los abogados de Atocha, nadie pensaba que podría llegar a los gobiernos democráticos. La ciudadanía española había optado por la convivencia de una forma abrumadora, con el PCE y CC OO en la vanguardia democrática. Desgraciadamente, quienes entonces perdieron en su empeño por mantener el totalitarismo, y hoy respaldan cazar inmigrantes, deportar gente y prohibir –otra vez– la libertad religiosa, pueden llegar a gobernar. En muchos países del mundo ya lo hacen: EE. UU., Italia o Francia. La izquierda tiene que reaccionar porque es la convivencia la que está, de nuevo, en peligro. Ellos, que nadie lo dude, cambiarán las reglas de juego de la democracia si tienen ocasión.

Divididos la suma de las izquierdas, debido a los sistemas electorales perversos defendidos por el bipartidismo, no dan una clara mayoría. En Asturias puede haber consejeros y consejeras de Vox. Ya lo dijo el diputado Figaredo, "no vamos a regalar ningún voto al PP pero no habrá problema para el acuerdo". El sistema público se deteriorá como sucede en todos los sitios donde mandan: bajada de impuestos a los ricos, sanidad y universidad privadas, RTPA vendida, servicios sociales suprimidos, medio rural sin inversiones. La vida de la clase trabajadora irá a peor.

La izquierda política no puede olvidar que, como hace 100 años, es a eso a lo que se enfrenta y no a sus propias fracturas. Tenemos que escuchar a nuestra base social, a los que queremos representar, que reclama una nueva forma de pensar y, sobre todo, capacidad para el entendimiento. Nuestra gente sabe que no estamos en un momento político convencional, estamos ante el peligro de involución democrática como la que sucedió en los años veinte y treinta del siglo pasado. Tenemos la obligación de ofrecer un horizonte que genere esperanza e ilusión.

Cierto es que la unidad de la izquierda, aquí propuesta para Asturias, no funcionará si no está asentada en fuertes acuerdos programáticos que tengan como objetivo que la vida cotidiana de la gente cambie, es decir, acuerdos que generen gobiernos con más fuerza de transformación y separados de los intereses empresariales: más políticas de vivienda, políticas sociales sin burocracia y modernizadas, sistema impositivo justo y progresivo, conservación ambiental, salud pública, planificación urbanística y protección de nuestra costa, autogobierno real y fomento material para el impulso de la identidad asturiana. Las insuficiencias actuales, sobre todo de la izquierda mayoritaria, en estos y otros aspectos son el combustible de Vox. Por todo esto parece oportuno abrir un marco de reflexión sereno, sin prisas, a poco más de 18 meses de que se termine la legislatura.

Sin duda, el eje capaz de aglutinar a toda la izquierda son las propuestas sociopolíticas del sindicalismo de clase: CCOO y UGT. Ese marco, que podríamos denominar "propuesta laborista", es el que puede definir el contenido concreto de una unidad de acción de la izquierda capaz de frenar la involución. Sólo una izquierda comprometida con el movimiento obrero puede ser eficaz para frenar a la extrema derecha. A partir de ese eje que nos cohesione, las distintas fórmulas de alianza política y electoral son múltiples y van desde las listas electorales unitarias, en función de la afinidad o necesidad territorial, a acuerdos pre-electorales conjuntos de todo el bloque progresista que expliciten la voluntad de gobierno unitario para aplicar las principales demandas del movimiento obrero. Es decir, toda la izquierda se puede comprometer, mediante un programa de mínimos, con las políticas de transformación destinadas a mejorar la democracia y la protección social y económica de las personas. Esto ya sucede en otros países.

Sin ese núcleo laborista la izquierda pierde conexión con las personas, con sus vidas, con sus aspiraciones, con su identificación con el sistema político y aumenta la fuerza Vox, que nos roba la gente joven y la de los barrios. Eso es lo que sucede hoy en día y es la izquierda mayoritaria, empeñada en aceptar los intereses de las élites adineradas, la principal responsable. Esta propuesta de unidad de la izquierda es conscientemente difusa en su forma para facilitar su discusión sin juicios previos, pero es muy concreta en su esencia: referenciar a toda la izquierda en el pensamiento político del movimiento obrero.

Ya no es el mundo de ayer. Los conceptos actuales que utilizamos para analizar la política son insuficientes. La realidad emergente de una fuerza antisistema totalitaria supone que tenemos que pensar de forma distinta a la convencional. No valen ni las mismas preguntas ni, por tanto, las respuestas actuales. O pensamos distinto o la izquierda puede ser barrida del mapa, incluso las categorías clasificatorias de la izquierda tienen que cambiar. Sólo un propósito unitario de cambio real nos hará ganar y reeditar un gobierno plural para la transformación y no sólo de progreso, concepto que se usa para no afrontar un reformismo radical en beneficio de la mayoría.

La unidad de acción, propuesta para el futuro, tiene que, para ser creíble, hacerse real en la forma de un entendimiento inmediato de toda la izquierda sobre el actual gobierno, que necesita extender de su base de apoyo. Esto parece obvio, pero en ocasiones no lo es tanto. Además, la unidad de acción tiene que darse ya como medio para que el Ejecutivo mejore su compromiso transformador. La ilusión política tiene que generarse desde la gestión actual que, ahora, ilusiona menos de lo necesario.

Somos explícitos y consideramos esto un axioma extraído de la Historia: el movimiento obrero de clase es el único agente histórico capaz de frenar social y cívicamente la involución democrática. Lo es porque está presente en los centros de trabajo y, por tanto, en el centro de las vidas de las personas. Hay que proporcionar éxitos políticos al movimiento obrero. En la vuelta de la extrema derecha a los mandos de países europeos, a un siglo de los éxitos electorales de Mussolini, tenemos nuestro principal indicador de que es necesaria una nueva ruta.