Ese no-lugar

Hay no-lugares, sitios sin coordenadas físicas, como internet, donde las personas interactúan. Pero esas ubicaciones digitales a veces pueden ser espacios muy hostiles para las relaciones humanas. En internet se delinque, se suplantan identidades, se estafa, se espía, se lanzan ciberataques geopolíticos, se inoculan malwares, se práctica ingeniería de masas, se esconden pedófilos y también es un buen lugar para practicar violencias machistas amparadas por su velado anonimato.

Pienso en esas violencias y por concatenación de ideas, rememoro unos versos de Alfonsina Storni, unos que decían: "Un callejón abierto/ entre altos paredones grises. / A cada momento / la boca oscura de las puertas, / los tubos de los zaguanes, / trampas conductoras / a las catacumbas humanas". Ciertamente , internet en ocasiones es una trampa que conduce a siniestras catacumbas.

Dicen que la poeta Storni (la cantada en "Alfonsina y el mar"), se sintió acorralada por una sociedad que la oprimía en su condición de librepensadora y de madre soltera. Esa opresión viene a ser un hecho reiterado que han sufrido muchas mujeres, a las que tiempo después, y con perspectiva histórica, se las ha calificado como "adelantadas a su tiempo". Aunque yo matizaría el término y más bien diría, que eran "anacrónicas a su tiempo". Lo del adelanto o el retraso no deja de ser un relativismo del marco comparativo.

Porque, ahora mismo, año 2025, siglo XXI, tras décadas de campañas de concienciación social, los asesinatos de mujeres en España no cesan. Y, si nos vamos a otros puntos del planeta, de nada han servido declaraciones universales, la violación continúa siendo una efectiva arma de guerra. En el Congo, por ejemplo, las cifras por vejaciones de ese tipo, incluso a bebés, son escalofriantes. Esas agresiones se han vuelto un rentable método para la inoculación del miedo, la acaparación de tierras y la explotación de rentabilísimos minerales estratégicos. Pero, sin llegar a ese brutalismo extremo, en los países occidentales percibo cada vez una sensación maliciosa, algo que flota en el ambiente, pero algo de una sutil persistencia. Denoto un manipulado proceso de cosificación. Tal vez es que me he vuelto una histérica paranoica, pero presiento que poco a poco nos están inyectando la vieja idea de que el verdadero ascensor social para las féminas tiene que venir, de un modo u otro asociado a su cuerpo, a sus atributos sexuales y no, por ejemplo, a otros hechos tan diferencialmente opuestos, como sus títulos universitarios. Como si en este milenio un grado valiera mucho menos que un buen posado, como si lo importante e imprescindible es lucir fantástica en las instantáneas, eso y gustar y coleccionar "likes and likes". El machaque es continuo. Los looks de los referentes femeninos son cada vez más voluptuosos y sus atuendos más mínimos. Incluso lo he podido comprobar en las redes sociales de mis conocidas, que pese a su edad (que es la mía), posan sin pudor con "bañadores" veraniegos que tapan mucho menos que un tanga. El proceso de minimización y encogimiento de las telas me resulta sorpresivo. Después de todo, nosotras somos gente normal. No somos vedettes de cabaret. ¿Por qué la corriente nos lleva a tener que mostrarnos así? Me resulta chocante. Y también me enerva.

Hace apenas unas décadas, en los trabajos serios se imponía un vestuario recatado: no se enseñaba, no se marcaba, nada se trasparentaba y las faldas llegaban como mucho a las rodillas. Ahora pareciera todo lo contrario, como el de un reinventado lema de quien no enseña es porque camufla una tara. (¿Qué tara ni que chorrada?) En cualquier caso, ese es el proceso. Un proceso lento, tenaz y machacón de persuasión que nos adentra en la cosificación, en la hipersexualización y en la desnaturalización de las mujeres como personas. Porque las muñecas hinchables son cosas, no son seres iguales, son de otra clase, de una de segunda, de una para utilizar y tirar. ¿No lo ven ustedes? ¿No notan ese nuevo Matrix? Yo sí. La Manosfera no nos quiere como personas, nos quiere como hormonas. (¡Arriba las tetas y el trasero!¡Abajo el cerebro!¡Abajo el corazón!). No sé. Quizás es que solo desvarío y que se me va la pinza por el exceso de calor. Pero en verdad, desde mi perspectiva de una española que pisa el mundo, no creo que vayamos hacia delante. Creo que vamos más bien hacia bastante atrás y que estamos inmersas en un bucle anacrónico que revive puntualmente una especie de maldición. Mi particular teoría conspiratoria es la de aseverar que, a pesar de los avances políticos, sindicales y legales, hay algo que nos quisiera tener siempre ahí, en el lodazal. Por ello, yo soy las que agradezco al Ministerio de Igualdad la campaña que se ha iniciado bajo el lema "Violencia digital .es violencia".

Me parece fundamental visibilizar y concienciar sobre toda esta misoginia que campa a sus anchas en internet y en las redes sociales. Espero que se rompan tabúes y que se ponga de manifiesto que la violencia hacia las mujeres no se perpetra solamente en espacios físicos, sino que también se ceba, y con febril virulencia, en ámbitos digitales. La red físicamente pudiera parecer inocua, pero la devastación psicológica también es devastación.

Estudios internacionales aseguran que el 73% de las mujeres que usan internet han sufrido algún tipo de violencia digital y que las agresiones verbales (como el de ese "zorra", que se puede leer en la campaña) son una constante cibernética. Los abusos abarcan desde el acoso, la "pornovenganza" (en inglés revange.porn), el "flashing" (envío no solicitado de imágenes sexuales, lo que coloquialmente viene a ser las denomidas "fotopollas"), el "doxing" (el revelado en internet información personal), la "sextorsión", los discursos del odio, el intercambio no consentido de imágenes y videos, o hasta la alarmante moda de creación de "deepfakes", es decir, de contenidos donde se altera la imagen de una persona, para que parezca otra. Las IAs en ese sentido han ayudado muchísimo Y es que: ¡qué bonito todo!, ¡qué ágiles siempre somos para utilizar la tecnología con fines oscuros! El 96% de esos deepfakes tienen carácter pornográfico y el 99% de sus objetivos son mujeres. O sea, que todo maravilloso, un verdadero paraíso. ¡Pobres chavalinas, lo que les queda por sufrir! Porque a nosotras nos ha pillado combativas y a pesar de la nebulosa, al final tenemos clarividencia y somos capaces de analizar que, con todas estas distorsiones, lo que se pretende es vejar, intimidar y someter; que esto va de ejercitar el poder y que, a veces a pesar de nuestra aparente impavidez, somos víctimas. Víctimas que pudieran llegar a desarrollar traumas profundos con efectos aniquilantes para la salud mental Esto no es ninguna broma. Estamos hablando de problemas muy serios, largos y dañinos. Estamos hablando de depresión, de anulación de la autoestima, de ansiedad, de estrés postraumático e incluso de tendencias suicidas. Por eso aplaudo la campaña de Igualdad y aplaudo que se destape todo este fango, que se analice y que se actúe de forma correctiva evitando que internet sea un refugio para el machismo más anónimo y obsceno. Espero de verdad que sirva de algo, que se obtengan resultados, porque una sociedad sana no puede ser una sociedad tan sumamente hostil. Hay una última cosa que me gustaría añadir y es que entre 73 % de esas mujeres, entre ellas, también estoy yo, que aquí soy otra #MeToo.