Opinión
Pagando la protección
El "intercambio desigual" fue un brillante concepto acuñado por la izquierda mundial hace medio siglo para explicar los sutiles mecanismos por los que la periferia del sistema económico transfería rentas al centro, incluso en condiciones de libre mercado. Ahora cualquier sutileza para el robo entre países o pueblos se ha perdido y se utiliza el poder a secas, militar por supuesto -con el arma atómica como razón última- para justificar las transferencias vía aranceles que yo te pongo y tú me quitas o la obligación de comprarme lo que sea al precio que te fije. Incapaz Europa de defender su territorio del afán expansivo del vecino, ha de asegurarse la protección del señor de las armas, pagando a cambio el precio que este le imponga, mientras son muchos los que en cada barriada del imperio lo aclaman y se apuntan a colaboracionistas, ¡vestidos, para mayor escarnio, de patriotas!.
