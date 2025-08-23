Opinión
Una de Pitufos, Danoninos y Mafaldas
Venga alegría: llenemos las rotondas y los parques de dibujos animados
Como los alcaldes asturianos secunden la ocurrencia de “Cepi”, que va a llenar de Pitufos las rotondas de Siero, en unos años podemos ver la región convertida en un museo del cómic al aire libre. Ya tenemos a Mafalda sentada en un banco del campo San Francisco, en Oviedo, filosofando entre palomas; y a Danonino en Salas como el primo de Zumosol escapado del Museo del Jurásico con las ropas de un “hipster”. Cualquier día aparecen Asterix y Obelix sujetando los pilares del puente romano de Cangas de Onís, con licencia de la Confederación Hidrográfica; y Mortadelo y Filemón resolviendo en Gijón un enigma milenario: el misterio del arreglo de la cúpula de la iglesia de La Laboral y los sucesivos retrasos en su apertura.
En Mieres podrían disfrazar a Superlópez con mono y casco minero, intentando resolver la reindustrialización fallida. Y poner a vigilar la Zalia a Linterna Verde, a falta de subestación eléctrica. Y a la entrada de Ribadesella, una estatua de Lucky Luke apuntando con su colt a los turistas que pleitean como indios cabreados por una plaza de aparcamiento en agosto.
Por último, y para coronar esta “comic-con” a la asturiana, convendría reordenar el Parlamento regional con las soluciones de habitabilidad de la 13 Rue del Percebe. Quién en el “Congresín” es la portera, quién el tendero y quién el moroso del ático queda a la imaginación del lector. Y si faltan rotondas para tanto dibujo animado, se encargan a los técnicos de Tráfico unas cuantas más y listo. Total, la política asturiana lleva décadas confirmando que lo que sobra en esta región son vueltas en círculo.
