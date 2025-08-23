La política necesita cortafuegos

En el año 1962, el conejo Fidel perseguía incansablemente las imprudencias en el bosque: "¡Por favor! Cuando un monte se quema, algo suyo se quema", repetía el dibujo animado. La frase buscaba identificar a todos, también a los urbanitas, con las consecuencias colectivas de los incendios. La otra gran campaña institucional contra los incendios fue aquella que en 1989 popularizó el jingle "Todos contra el fuego". Permanecía también esa implicación colectiva para cuidar algo que a nadie podía ser ajeno, nuestro entorno natural.

Han cambiado muchas cosas desde entonces, pero los incendios no han dejado de convertirse en la principal preocupación en el verano. El cambio en los usos de los espacios rurales, el paulatino abandono de las labores de prevención que suponía la actividad agrícola y ganadera, y las variaciones en las condiciones climáticas motivan que en estos últimos años afrontemos incendios de nefastas consecuencias, con grandes superficies calcinadas.

La política debe ser el instrumento de una sociedad para resolver sus problemas. España ha atravesado en las últimas semanas una de las temporadas de incendios más duras en su historia reciente, dejando un paisaje devastado de más de 400.000 hectáreas calcinadas en Galicia, Asturias, Castilla y León o Extremadura. Las llamas han cercado muchos pueblos en los que los vecinos han dependido de la entrega de bomberos, brigadistas y, también, voluntarios.

Sin embargo, llevamos ya tiempo en el que las situaciones de emergencia se convierten en combustible para la confrontación partidista. Mientras muchos, en condiciones penosas y con gran sacrificio, combaten en el terreno las llamas para evitar el desastre, los políticos se entregan a esa otra batalla ya habitual, infructuosa, cortoplacista e irresponsable: la del relato.

No es algo nuevo, de modo que ya no sorprende. Pero el hecho de que se haya convertido en el ruido informativo y político habitual no lo hace legítimo, del mismo modo que aquello que es costumbre adquiere rango de ley.

Afortunadamente, Asturias ha quedado bastante mejor parada en esa disputa de ruido y furia que ha enfrentado en casi todos los ámbitos al PSOE y al PP. El Gobierno regional solo lanzó un medido reproche a la gestión de los incendios en Castilla y León, si bien luego ofreció ayuda. Y Barbón deslizó con un punto de demagogia facilona un reproche a los populares asturianos a cuenta de los Presupuestos. A Álvaro Queipo hay que reconocerle el valor de su silencio durante estos días (ya extinguido), muy distinto de la actitud de la oposición socialista, por ejemplo, en la vecina Castilla y León o los tuits desbocados del ministro Óscar Puente.

El fuego no entiende de colores de gobiernos y tampoco de fronteras territoriales. Asturias ha sido de las comunidades menos afectadas en esta ocasión, pero hace dos años sí fue una de las más golpeadas. La buena gestión política es importante para minimizar los daños, pero no los evita. La organizada respuesta asturiana y la mejora que supone concentrar competencias, por ejemplo, choca con el hecho de que ningún municipio tenga el plan de prevención contra incendios al que obliga la ley. Y hay gobiernos de todos los signos en esos 55 concejos que desde hace más de una década han incumplido esa exigencia, a sabiendas de ello el Principado.

El incendio de las declaraciones cruzadas no apaga fuegos ni reconstruye territorios, pero sí socava la confianza ciudadana. Y más en unos tiempos en los que la polarización actúa como un acelerante de las llamas públicas. Ya no existen visiones distintas, sino que cada cual se aferra a la suya como quien se agarra a un clavo ardiendo, negando la legitimidad del contrario. El pensamiento a la carta que alimentan las redes sociales o el compromiso de boquilla que se salda con un vídeo en Instagram no hacen más que reforzar el rumbo de una sociedad en la que la gestión se ha visto desplazada por la comunicación y la búsqueda de soluciones solo es la persecución de titulares, con las administraciones convertidas en trinchera.

La clave no es una política sin crítica ni oposición, algo que es incompatible con la democracia. Lo mínimo que se necesita es un cortafuegos que impida que cada catástrofe se convierta en un espectáculo; un cortafuegos de diálogo, serenidad, consenso y mínima honestidad. Ya saben, algo de ese "todos contra el fuego", en vez de lanzarnos unos a otros bidones de gasolina.