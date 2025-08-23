Opinión
Rogativa del apaga y vámonos
Por los vecinos de distintas comunidades autónomas que han perdido sus hogares, engullidos por las fauces del terrible incendio, como decorados de una película de catástrofes, apaga y vámonos. Por los que murieron intentando contener las llamas y por los cientos que arriesgaron sus vidas, a pecho descubierto, en defensa de sus enseres, sus haciendas y sus ganados, apaga y vámonos. Por las cuadrillas forestales y los bomberos que pelean sin descanso contra un enemigo innumerable, aliado de la maleza, de la sequía y del viento traicionero, apaga y vámonos. Por las reses y por los animales salvajes que, sorprendidos por el fuego, fueron devorados en la hoguera de la imprevisión y de la riña política, apaga y vámonos. Por los que, con el corazón encogido, avistan desde la distancia cómo las llamas borran la memoria de su infancia y el árbol bajo el que jugaron de niños, apaga y vámonos. Por las fuentes que se secaron y por los ríos que se tiñeron de ceniza, apaga y vámonos. Por el silencio que ahoga al bosque inerte, roto tan solo por el crepitar de los troncos quemados, apaga y vámonos.
Bendito San Isidro Labrador, protector de las buenas gentes del campo, atiende esta rogativa: que las nubes se destripen y derramen sobre el monte un salvífico aguacero. Porque si la integridad del bosque ha de fiarse a la capacidad de gestión de nuestros gobernantes, en dos semanas los pirómanos nos dejan España más chamuscada que la tostadora de un estudiante de Erasmus.
Y te rogamos también por el atribulado presidente del Gobierno, para que reflexione como aquella vez, apague y se vaya. n
