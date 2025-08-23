La solución está en los pueblos

Asturias vive una emergencia forestal sin precedentes. En los últimos días de marzo y primeros de abril de 2023, ardieron 33.000 hectáreas, un 3,1% del territorio regional. Lo nunca visto. Y este verano de 2025, con temperaturas extremas y varios focos activos en Cangas del Narcea, Caso, Quirós y Cabrales, la sensación generalizada en el medio rural es de abandono y desesperanza. "Nunca corrimos tanto peligro como ahora", denuncian los vecinos. En el futuro será aún más grave, pero la solución es más sencilla y no requiere de recursos públicos.

El problema de fondo no es sólo el cambio climático. La raíz está en la propiedad y la gestión del monte. En Asturias existen más de 300.000 hectáreas de montes declarados de utilidad pública, gestionados por la administración, pero históricamente aprovechados por las comunidades vecinales.

Conviene recordar que los montes nunca fueron de la Administración. Desde tiempos inmemoriales, las comunidades rurales los gestionaron en mano común, garantizando su cuidado y aprovechamiento sostenible. La Ley 55/1980 de Montes Vecinales en Mano Común, la Ley 3/2004 del Principado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconocen esa titularidad. Sin embargo, mientras Galicia devolvió sus montes comunales a los vecinos con claros beneficios, en Asturias seguimos atrapados en un inmovilismo administrativo que priva a los pueblos de una fuente vital de riqueza.

El resultado es visible, montes abandonados, llenos de maleza, con pistas forestales impracticables, "las mismos caminos de hace setenta años", como apuntan los vecinos. En estas condiciones, los incendios encuentran combustible perfecto para propagarse, porque se sanciona la corta de madera, el desbroce o cualquier intervención que no cuente con la debida autorización administrativa. Es la consecuencia de haber arrebatado la gestión a quienes mejor conocían el monte para acabar en abandono y riesgo de catástrofe.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de mayo de 2025, sobre el monte del Raigosu en Laviana, refleja bien esta tensión. Los vecinos acreditaron siglos de aprovechamiento consuetudinario, pero la justicia administrativa confirmó la calificación de monte de utilidad pública a favor del Ayuntamiento. Un ejemplo de cómo la vía judicial, lenta y costosa, se convierte en barrera insalvable para comunidades que sólo reclaman lo que es suyo.

Hay solución. Los montes bien gestionados no arden. Donde hay aprovechamiento forestal, pastoreo, recogida de leña o biomasa, donde existe vigilancia natural porque el monte forma parte de la vida diaria del pueblo y sus vecinos, el riesgo de incendio se reduce de forma drástica. No es nostalgia, es pura evidencia económica y ambiental.

En Galicia, la reversión de los montes comunales ha supuesto un incremento medio de 3.000 euros anuales por familia. En Asturias, en cambio, las aldeas siguen perdiendo población y el fuego gana terreno. La despoblación rural es la otra gran tragedia ligada al abandono forestal. Miles de jóvenes han dejado los pueblos por falta de oportunidades, dejando un territorio envejecido y sin relevo. La pérdida de ingresos tradicionales, como la madera, los pastos, la caza y los pequeños aprovechamientos, ha privado a las familias de un complemento vital. Pero hay más, las concesiones de agua, los cánones por la instalación de turbinas eólicas o los tendidos eléctricos que atraviesan los montes, son recursos para rejuvenecer las comunidades rurales. La devolución de los montes podría paliar en parte esta sangría, aportando recursos directos a las comunidades y frenando la emigración rural.

En este contexto, la Asociación URACÁN, junto a la Coordinadora de Montes Vecinales, ha planteado una vía sencilla, por medio de una Proposición de Ley a todos los grupos políticos, que tienen el deber de llevarla a término y dejar de escurrir el bulto. La solución es aplicar de oficio la legislación vigente, convocar al Jurado de Clasificación de Montes y proceder a la devolución inmediata de los montes a sus comunidades vecinales. Reclaman también la revisión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, limitando esa declaración a los que realmente cumplan criterios objetivos, y un fondo presupuestario que indemnice a los vecinos por la explotación indebida sufrida durante décadas. No es un capricho, sino una obligación legal y una cuestión de justicia elemental. Hay que devolver a los pueblos lo que es suyo para que puedan gestionarlo, vivir de él y cuidarlo.

Asturias no puede resignarse a ver cada verano cómo arde su Paraíso Natural, porque sin montes y sin pueblos, no hay Paraíso. No podemos seguir gastando millones en apagar fuegos, sin invertir en prevención y sin dar a los pueblos las llaves de sus montes. Eso sí, la Administración debe invertir lo suficiente para no trasladar el problema de abandono en que ha dejado los montes. Lo que está en juego no es solo la conservación del paisaje, sino la supervivencia misma del mundo rural asturiano.