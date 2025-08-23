La Zalia ha muerto: ¡Viva la Zona de Actividades Logísticas de Asturias!

LA NUEVA ESPAÑA nos transmite la noticia de que la empresa Sunwafe ha solicitado la tramitación de su proyecto como de Interés Estratégico Regional (PIER) Ella aspira a instalarse en 30 hectáreas de una Zalia en la que otras tres aspiran también a ocupar decenas de ellas. La empresa, de capital chino, prevé invertir 1.400 millones de euros y crear 2.600 empleos para fabricar obleas de silicio (que ahora se importan de China) base para la producción de diversos componentes (es esencial en las células de los paneles de producción de energía fotovoltaica) para la generación de energía solar. Esto es consecuencia de una decisión del Principado, que es la de cambiar la finalidad del suelo de la Zalia desde ser parte de una Zona de Actividades Logísticas a ser un soporte de grandes industrias, por otra parte tradicionales en el entorno de los puertos.

Nos imaginamos que la decisión habrá sido precedida de un profundo y amplio discernimiento, en el que sin duda habrán pesado la importancia de estas industrias y la necesidad política de darle uno a unas parcelas paradas desde hace 20 años por la incapacidad de crear una ZAL. Quizá haya pesado también el aislamiento ya asumido, recordamos nuestros recientes artículos, de Asturias con respecto a las autopistas ferroviarias españolas y a la red de ancho europeos. Ello se conjuga con la atonía del Puerto de Gijón que parece haber renunciado a ser un gran puerto.

Ls implantación de esta industria da lugsr a dos cuestiones:

Una, menor, es la remodelación del polígono de la Zalia que deberá adaptarse a ser industrial. Ello implica aumentar el tamaño de las parcelas antes diseñadas en función de otros objetivos. También implicará cambiar la distribución viaria y los servicios convencionales. Es cuanto a la electricidad está deberá adaptarse s las necesidades de las nuevas industrias. Lo mismo pasa con el tren pues las necesidades de las fábricas estarán en que el ferrocarril llegue al sitio adecuado de ellas (Arcelor es un ejemplo) y no a una estación intermodal de uso público. Como nos imaginamos que esos extremos estarán estudiados no nos explayamos en charlas bizantinas. Si no lo estuvieran, la luz del entendimiento nos hace ser muy comedidos.

Otro asunto esencial a considerar es si esta fábrica va a ser, o no, la base de un conjunto de industrias transformadoras. Ello es esencial para conocer si estamos subiendo un peldaño hacia la libertad o poniendo un clavo mas en el ataúd formado por nuestro actual modelo económico extractivo:

Como la meta es la primera, cualquier industria básica que se implante debe estar inmersa en un proyecto global en el que se integre toda la red de industrias transformadoras para crear actividades con valor añadido en lugar de ser unos pobres suministradores primarios: Y eso hay que concretarlo (no basta con dar ideas genéricas en un ambiente magmático) para plasmar cómo se van a desarrollar proyectos dentro de una estructura cristalizada. Ello implica no solo saber cómo se puede implantar la producción de todo lo que se pueda hacer con las obleas, sino hacer lo misma con todas las industrias desde la fabricación de molinos eólicos hasta la industria militar, así como la creación de elementos para producir energías renovables. También resolver todos los aspectos para obtener esta: generación, transporte y almacenamiento. Lo mismo decimos con otros vectores energéticos tales como el hidrógeno. En resumen, hay que integrarlo todo en la ancestral secuencia de fines, objetivos, planificación, programas y proyectos

Suponemos que antes de tomar la decisiva acción de sacrificar la Zalia, aunque tampoco lo haya contado, el Principado, habrá analizado inteligentemente esta partida de ajedrez. Si esto es solo una nueva patada a seguir, tampoco llegaremos a nada con esta Mister Marshall chino.

Como diría Jovellanos necesitamos prudencia, información, análisis, inteligencia, sosiego, imaginación, realismo y rigor. Al recordarle a él decimos que este veía a la Asturias futura como una economía abierta. Por eso hizo en 1791 un largo viaje a las vascongadas para estudiar la allí naciente industria transformadora e intentar implantar aquí el sistema de sacar partido del carbón asturiano más allá del hierro en bruto. También pensó que el valor añadido nacía del intercambio y este de las buenas comunicaciones. Por eso apostó por una Espsña en red y por la navegación. En términos actuales por la logística.

Eso nos lleva a un hoy en el que la competitividad no se establece entre industrias, ni siquiera entre conglomerados industriales sino entre cadenas logísticas que añaden valor a medida que discurren por el espacio. Y Asturias debe aprovechar las características, grandes calados y situación, de un puerto, en el centro del Cantábrico, capaz de ser la charnela de una gran cadena marítimo-terrestre, no solo española sino mundial entre Europa y África. Añadimos que para competir debemos aprovechar nuestras ventajas y una de ellas es que las mercancías europeas, con origen o destino en Africa, tienen que pasar por la península, que además, flotando en el océano, es la entrada a Europa de los siete mares. Ello implica también al mencionado mar Cantábrico cuyos puertos deben ser los nodos de una malla que prolongue a las terrestres en una red logística conjunta.

Por eso necesitamos integrarnos y para ello es vital una zona de Actividades Logísticas que es el enlace entre las redes marítima y terrestre articuladas en los diversos nodos, tanto del Noroeste como de España. Por eso necesitamos una cuyos promotores sepan para que vale y que, desde una visión global, tenga un plan estratégico de empresa nacido de una mentalidad logística. Una Zal integrada en un sistema, lo que implica tanto a Asturias como al mundo.

Aunque sea una obviedad recordamos que una ZAL no es un polígono industrial. Sino que es un espacio que se crea para optimizar la cadena logística, al servir de polo de distribución de mercancías, así como al disponer de instalaciones para aportar valor añadido a las que han sido fabricadas en otro lado, a las que se suman las operaciones que resultan más rentables en su ubicación: por ejemplo terminar ropa que llega a medio confeccionar, acondicionar y preparar vehículos para su entrega a los concesionarios, consolidar contenedores, empaquetar materias que vienen a granel. ensamblar máquinas…

En resumen que una ZAL se crea para que se establezcan en ella empresas de logística y operadores intermodales y un Polígono Industrial se construye para que se establezcan fábricas.

Dicho lo anterior proponemos un lugar para la ZAL de Asturias. Es el del Valle de Carreño donde los estudios técnicos de ubicación aconsejaban (por su situación entre los dos puertos y entre las diversas industrias, por aprovechar el ferrocarril de Renfe entre las factorías de Aviles y Gijón para conectar fácilmente con la red general, por tener salidas fáciles a la Y, así como como por la posibilidad de generar multitud de espacios adicionales) situarla. En aquel momento la voluntad política se impuso: volvamos ahora desde la necesidad a la virtud.

En esa nueva ZAL debería construirse la Intezalia, dado que en un polígono industrial no tiene sentido alguno.