Edadismo estival
Palabras mayores
–¿Qué le pongo, Joseluis?
–Tú nada, voi poner yo.
–¿Qué?
–Una reclamación.
–¿Cómo ye, ho?
–¡Táis discriminando a los veteranos!
–¿Quién? ¿Yo?
–¡El edadismo de los cojones!
–Hable usté bien, Joseluis.
–Esto ye una verguenza.
–¿Pero qué pasó?
–Yo nesta playa nun yera unu más, yera’l rompecorazones oficial.
–Home, vaaa…
–Yo fui mitu eróticu en Verdicio seis años consecutivos. ¡Cuidao!
–¡Ai amigu…!
–Nes verbenas de prau yo nun bailaba, yo impartía clases magistrales d’agarráo.
–Yá, yá.
–Yo fui’l George Clooney de Candás y agora toi más abandonáu que la ciudá de Perlora.
–Pos ta usté bién pa la so edá.
–¿Ves? ¡Yá tamos faltando! ¡Cagonmimacho…!
–Pero, oiga…
–¿Qué oiga ni qué mi madre? ¡Que llevo parando equí más de trenta años, cuquina, que soi un incondicional del branu!
–Yá, home, pero…
–¡Que yo equí tuvi munches tardes de gloria! ¿Oíste?
–Selo yo, Josín, selo yo.
–¡Que tengo salío muches nueches pela puerta grande! ¿Ye verdá o non?
–Que sí, ho.
–Y agora, cagonmimacho, llevo casi dos meses viniendo a esti chiringu, y nenguna muyer me diz ni "hola guapu", ni qué tal, ni na.
–Bueno, home…
–¡Ye que nin me miren! ¿oíste?
–Non ye que nun lu miren, Joseluis. Ye que nun lu ven.
–¿Por?
–Van a lo suyo. Nun ye usté lo suficientemente "cool" pa…
–¿Qué "cool" ni que mi madre? Una gracia, un guiñu, una sonrisina, qué sé yo.
–La mocedá nun levanta la vista del móvil, Joseluis. ¿Qué quier que-y digan?
–Algo, coime. Yá nun te digo un "te deseo, Joseluis", pero un "enguapiasti, Josín" o "¡qué bien te queda’l bigotín!"...
–¡Jajaja!
–Non te rías, ye una conspiración global: playes, chiringos, redes sociales…
–¿Qué, ho?
–¡Ta’l mundu entamáu pa que los mayores tengamos que ver abdominales de ventiañeros sin piedá! ¿Y los maduritos qué, ho?
–Relájese, Joseluis.
–Yo toi pa dalo, pero hai que dame una oportunidá. ¡Yá non me piden nin fueu!
–Porque la xente yá nun fuma, son otros tiempos.
–Yo rompía corazones fumando "Fortuna mentolao". ¡Cuidao, eh, cuidao!
–¿Qué le pongo, Joseluis?
–Nada, ho. Voi ponela yo. ¡Aquí tienes la reclamación!
www.maxirodriguez.net
