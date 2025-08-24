Federico Abad Martínez: un cura universal

Si queremos resumir los casi 60 años de sacerdocio de Federico Abad Martínez, podemos decir que fue un párroco "urbi et orbi", como las bendiciones que da el Papa en ocasiones solemnes.

Entre compañeros y cercanos, tenía el apodo del "filipino", porque su nacimiento fue en Tarlac, una ciudad agrícola del tamaño de Oviedo de ese país insular en el Pacífico del sudeste Asiático. Allí se habían trasladado sus antepasados asturianos y donde aconteció su nacimiento el 19 de noviembre de 1937. Presumía de este apelativo orgulloso de haber nacido allí.

En su adolescencia vino a Madrid, donde estudio bachiller, e incluso inició la carrera de Medicina en la Complutense. Hablaba de que uno los profesores que había tenido era el doctor Cristobal Mtz. Bordiu. Antes de finalizar estos estudios, sintió la vocación sacerdotal, por la amistad de la familia con el obispo famoso en la Historia de la transición española, Ramón Echarren, entonces obispo coadjutor de Tarancón y extraordinario sociólogo, cuyas investigaciones fueron importantes en ese momento para Iglesia española. Ingresó en el Seminario de Madrid. Pero quiso ejercer su ministerio en Asturias, donde tenía sus raíces en Grandas de Salime, cursando en el seminario de Oviedo los últimos años de Teología. Sus conocimientos de medicina hicieron que sus compañeros consultaran con él sus dolencias de salud, auscultándolos y dándoles los fármacos convenientes. Por su carácter jovial, abierto, optimista, se integró con facilidad con sus condiscípulos que le tuvieron siempre un gran afecto. Recibió la ordenación sacerdotal el 25 de junio de 1966.

Comenzó su trabajo pastoral en tierras de Cangas de Narcea: Tebongo, Culiema y Carceda. Allí se inicia una ruta de nombramientos de estancias cortas que pueden justificar el que haya sido uno de los sacerdotes que ha servido en más parroquias, no solamente de Asturias, sino de Canarias y América, en Sacramento-California, donde estuvo por dos veces. Primero en plazos un poco más largos, pero luego cada dos años, solicitaba cambio, sin importarle el lugar –no buscaba parroquias de más relieve– , porque decía que en ese plazo él ofrecía todo lo que podía y sabía y no quería que sus feligreses se cansaran de él, ni él de ellos. En esto fue muy original. Notable fue su estancia en la Parroquia de Sta. Teresa del Pozón de Avilés que él creo en 1970 y la consiliaría de A.C. de mujeres en un momento entonces espléndido de este movimiento apostólico. Singular fue el acompañamiento como secretario particular del obispo Ramón Echarren cuando fue destinado a Canarias, con el que le unía una gran amistad. Su carácter abierto, primario, jocoso, divertido llamada la atención a los canarios pausados, dulces, gentiles. En las islas estuvo seis años, finalizando como párroco de Fuerteventura. En Asturias "parroquió" de oriente a occidente y de norte a sur, de San Antolín de Ibias a Peñamellera, de Avilés a la cuenca del Nalón. A ojo de buen cubero pudo estar en más de 40 parroquias. Bondadoso y servicial sin límites, de buen talente y humor, socarrón también, se extremó en ser práctico y esencial, lo que le llevó a intentar cambiar algunas tradiciones populares que le motivaron inconvenientes. El pueblo fiel tiene su historia y sus devociones que no están en los libros de teología y hay que saber respetar.

Vino ya de Canarias a Bedriñana aquejado del corazón. Desde entonces su salud se fue deteriorando sufriendo una patología múltiple. En los últimos quince años en la Casa Sacerdotal, sufrió diversas crisis, que le obligaron a utilizar la silla de ruedas para desplazarse. Con serenidad se enfrentó y aceptó su momento final. Entrará en el cielo diciendo que es "el filipino", porque así le gustaba que le llamasen y gozoso de su amplio curriculum pastoral. n