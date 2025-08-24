Fuego, héroes y villanos

Avanza terrible este verano de fuego y villanos. Y de héroes. Héroes, las víctimas, los que han plantado cara, los valientes bomberos, soldados, voluntarios y aguerridos habitantes de una España deshabitada y ahora quemada. Quienes han visto arder su horizonte, sus raíces, su tierra.

Villanos, aunque no necesariamente por este orden, los que prendieron las llamas por maldad, avaricia, locura, envidia, venganza o la insania que lleva a desear que arda el monte. Que no se quema solo ni lo prende el cambio climático, ese que convierte eso sí, los infiernos en inapagables, sino la cerilla o el rayo compinchados con décadas de abandono.

Villanos los dirigentes que se quedaron de vacaciones hasta que el desastre fue descomunal, los que racanearon con la prevención primero y luego con las ayudas, pidiendo rigor al que rigurosamente se quemaba y villanos los fiscales – la fiscalía ¿de quién depende?- que pretenden ahora culpar a los pueblos quemados. Villanos los que promulgaron leyes que han abandonado los bosques y los han convertido en toneladas de combustible, impidiendo actuar con cordura, raciocinio y la cultura que enseña el peso de la tradición en el cuidado del campo. Villanos igual los que, por ideología ciega y sectaria, niegan lo que la ciencia demuestra: el calor asfixiante que aumenta de año en año, sea por los ciclos de la naturaleza o por las agresiones del hombre contra la tierra.

Villanos, para terminar por hoy,los que pretenden utilizar políticamente a las víctimas y, como con la Dana, consideran que este es el momento de aprovechar la tragedia para atacar al rival político, se llame Mañueco, Guardiola o Rueda.

Todo debería haber sido solidaridad, coordinación y dolor compartido por esta España que se nos quema. Pero los mismos que piden farisaicamente lealtad institucional lanzan pullas desde las redes, las ruedas de prensa o los puestos de mando.

No nos merecemos unos dirigentes incapaces de trabajar por el bien de sus administrados. Pero camino de septiembre como en julio, es lo que seguimos teniendo.