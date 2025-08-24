No solo aquí

Espero no cansarlos con las informaciones que dejan patente cómo las administraciones, con su hacer o no hacer, contribuyen de forma importante a la falta de empleo o al paro. La mina de Salave y Costco llevan mesísimos esperando la decisión de Sekuens, una agencia fundada para la rapidez administrativa. ¡Ya me dirán cómo anda el resto!

Un ejemplo europeo: el Reglamento 2022/1614 de Pesca de la UE limitaba la pesca de fondo, a fin de proteger especies y medio ambiente, pero no distinguía entre arrastre y pinchu (palangre), de los cuales este, evidentemente, es respetuoso con los fondos marinos. Se presentaron alegaciones al respecto, pero el Tribunal General de la Unión Europea rechazó los recursos y autorizó a la Comisión Europea para obrar a su voluntad. Atención: "Admitiendo el impacto ‘potencialmente menor’ del pinchu pero negándose a evaluarlo por separado del arrastre". Ya ven: bueno, sí, pero allá ello (y ellos). Como pueden suponer, el daño para la flota asturiana es enorme, y por capricho de la UE.

Hay que señalar, por cierto, que tanto el Gobiernu como el Gobierno van a moverse para evitar que las nuevas decisiones europeas tengan en cuenta la realidad operativa del pinchu y que no se cierna un desastre sobre las flotas españolas de esa modalidad de pesca.

Otra ausencia de actuación que provoca daños en la economía y para los individuos es la falta de Presupuestos. En Asturies hay dieciocho ayuntamientos sin las cuentas anuales, doce del PSOE, seis del PP. Y en el Estado no solo no los tenemos, sino que el Gobierno Sánchez ha decidido pasarse por la entrepierna el mandato constitucional.

Al margen: el caso del sintecho al que un empresario asturiano "rescata" y a los tres días, tras haber gastado el dinero que se le dio, abandona el trabajo porque "es muy duro" es toda una parábola, y el que tenga oyíos p’atolenar qu’atolene.