Un país en subasta

España es el único país de Europa que lleva cinco siglos intentando montarse a sí mismo como si fuera un mueble de Ikea sin instrucciones. La Constitución del 78 fue el último intento serio de poner orden en el caos milenario de íberos, celtas, celtíberos, tartesios, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, suevos, vándalos, alanos, visigodos y bereberes. Salió un engendro apañado pero funcional, hasta que un tipo avispado, ladino y amoral descubrió que la igualdad podía canjearse por escaños. Y ahí empezó la gran tómbola territorial que estamos sufriendo.

El nacionalismo catalán juega su papel de siempre, con las cartas marcadas y ases en la manga: pedir, tensar y volver a pedir. La novedad es que en Moncloa habita un presidente dispuesto a sortear vértebras del Estado a cambio de votos. Lo que en la Carta Magna se llamó “colaboración fiscal” se ha convertido en soberanía fragmentada: comunidades que recaudan como si fueran Estados y un Gobierno central que actúa de cajero automático en beneficio de unos pocos.

El truco es vender privilegios como “singularidades” y desigualdad como “convivencia”. Así, lo que debería ser un sistema de financiación común es ya un menú degustación infumable: cada autonomía negocia su plato y la cuenta se reparte por igual.

Resultado: un país convertido en subasta que se vende a plazos, donde el poder no se ejerce, se alquila por legislaturas. Y en el centro, un presidente de Gobierno convencido de que perpetuarse en el cargo bien merece desmontar los tornillos que sostienen el mueble entero.