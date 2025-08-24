Opinión
Rogativa del apaga y vámonos
Peticiones a San Isidro labrador contra los incendios forestales
Por los vecinos de distintas comunidades autónomas que han perdido sus hogares, engullidos por las fauces del terrible incendio, como decorados de una película de catástrofes, apaga y vámonos. Por los que murieron intentando contener las llamas y por los cientos que arriesgaron sus vidas, a pecho descubierto, en defensa de sus enseres, sus haciendas y sus ganados, apaga y vámonos.Por las cuadrillas forestales y los bomberos que pelean sin descanso contra un enemigo innumerable, aliado de la maleza, de la sequía y del viento traicionero, apaga y vámonos. Por las reses y por los animales salvajes que, sorprendidos por el fuego, fueron devorados en la hoguera de la imprevisión y de la riña política, apaga y vámonos. Por los que, con el corazón encogido, avistan desde la distancia cómo las llamas borran la memoria de su infancia y el árbol bajo el que jugaron de niños, apaga y vámonos.Por las fuentes que se secaron y por los ríos que se tiñeron de ceniza, apaga y vámonos.Por el silencio que ahoga al bosque inerte, roto tan solo por el crepitar de los troncos quemados, apaga y vámonos.
Bendito San Isidro Labrador, protector de las buenas gentes del campo, atiende esta rogativa: que las nubes se destripen y derramen sobre el monte un salvífico aguacero. Porque si la integridad del bosque ha de fiarse a la capacidad de gestión de nuestros gobernantes, en dos semanas los pirómanos nos dejan España más chamuscada que la tostadora de un estudiante de Erasmus.
Y te rogamos también por el atribulado presidente del Gobierno, para que reflexione como aquella vez, apague y se vaya.
