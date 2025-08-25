Opinión
Arde el Suroccidente
Qué hacer para salvar el monte asturiano
Arde el suroccidente asturiano y seguimos discutiendo como si el fuego fuese solo meteorología y no metodología demográfica y de gestión territorial. Donde había vacas hoy hay matorral; donde había manos con callo, solo queda maleza. Un monte sin paisanos es un polvorín. Sin vecinos en la ecuación, toda estrategia queda enterrada en un power point.
No se puede huir de la quema cuando se ponen trabas al pastoreo; cuando la burocracia ahoga a quien pretende limpiar el monte al modo que se hizo toda la vida, durante siglos. El resultado es combustible gratis a la espera de que salte la chispa. La solución no ha de ser heroica sino cotidiana: devolver autoridad y renta a los pueblos. Cogestión real del monte; juntas vecinales con presupuesto; pagos por servicios a quien desbroza, pastorea y mantiene cortafuegos con sus rebaños. Quema prescrita con calendario local; red de pistas y balsas diseñada con quienes mejor conocen el territorio: los lugareños. Menos expedientes y más contratos.
Decimos que queremos fijar población rural, pero lo único fijo son las trabas. Luego, cuando todo se quema, pedimos heroicidades. Asturias no necesita héroes, necesita vecinos con derechos, vacas comiendo hierba y cabras limpiando cortafuegos. Si el último ganadero apaga la luz, el fuego la encenderá el siguiente verano.
O devolvemos el monte a sus habitantes o seguiremos midiendo los días por columnas de humo.
