Bajo la tiranía del rey sol

El ser humano puede presumir de poseer una habilidad formidable para la autodestrucción. No es necesario para comprobarlo asistir a los apocalipsis bélicos o meterse en líos por esas redes sociales donde se ha impuesto la ley de la selva. Basta con ir a una playa o una piscina atiborradas de gentes embadurnadas y con las pieles rojas bajo los flechazos de un sol salvaje. Crujientes epidermis a la parrilla que demuestran que hay personas que hacen caso omiso a los consejos médicos para evitar daños irreparables en el futuro y se lo juegan todo al moreno urgente. La piel blanca nunca gana con esas cartas. Y para conseguirlo se abonan a la tostadora como electrodoméstico básico poniendo la temperatura al máximo y dando por buenas las agresiones solares como tiro al blanco favorecedor.

Los más sensatos emplean crema solar, los temerarios pasan de ella porque piensan que ralentiza los efectos de los rayos y es asumible tener el aspecto de una gamba al horno si al final se consigue la apariencia deseada. Lo más desconcertante es que hay quien se resiste a aceptar las condiciones de su piel lechosa (es frustrante comprobar que en la hamaca de al lado hay quien se pone moreno en un par de sentadas) y somete a su cascarón en desventaja a una doble o triple ración de empacho solar. Y el susto llega al final del día, cuando un espejo insolente devuelve la imagen que resume la magnitud del drama: un mapa (con o sin marcas) de rojeces invasoras a las que se intenta aplacar con otra sesión de crema, en este caso para calmar el dolor. Las vacaciones y los fines de semana se convierten, así, en un tiempo dedicado a rendir pleitesía al férreo marcaje de las modas y modos que ponen por delante las (o)presiones de la estética que abomina del color natural y convence a la población de que una piel morena es signo de salud y señal de belleza. Y eso parece que es para millones de adoradores del tiránico rey sol mucho más importante que protegerse como es debido, tomárselo con calma sin intentar acortar los plazos que marca la sensatez e invertir en salud para no terminar con la piel convertida en una profecía funesta. n