Damocles y el Tribunal Constitucional

Aunque la leyenda de la "espada de Damocles" nunca ha sido bien explicada, casi todos sabemos que dicha espada pendía de la crin de un caballo sobre la cabeza de alguien. Al parecer, Dionisio I, tirano de Siracusa, mediante esa imagen quiso demostrar al cortesano Damocles que detentar el poder conllevaba siempre un riesgo muy serio, ya que el famoso personaje solo se fijaba en las ventajas de ser poderoso, obedecido y temido.

En cualquier estructura de poder, la legendaria "espada de Damocles" gravita sobre todas las cabezas, incluso las que ocupan los niveles más altos. De acuerdo con lo que establece el artículo 22 de la Ley reguladora del Tribunal Constitucional, sus magistrados "no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones", pero sucede que "opinar" no es lo mismo que "sentenciar". Por tanto, si al dictar una sentencia los miembros del Constitucional cometen un delito de prevaricación, pueden ser investigados, juzgados y condenados, al igual que cualquier funcionario.

La prevaricación consiste, en esencia, en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es contraria a la ley. No existe norma alguna que declare la inaplicabilidad de las sanciones penales derivadas del ese delito a los magistrados del Tribunal Constitucional.

En consecuencia, los magistrados del alto tribunal no gozan de impunidad ni son inviolables. Únicamente son aforados, por lo que su responsabilidad criminal solo es exigible ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que descarta que los enjuicien las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Juzgados de lo Penal. Y, aparte de la eventual condena que pudiera dictarse en su contra, en el artículo 23.1 de la Ley reguladora del mismo se dice que, una de las causas de cese de los miembros del Tribunal Constitucional, es "haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave".

Sentado lo anterior, conviene interiorizar bien, cuando menos, lo siguiente:

I.- Que no es misión del Tribunal Constitucional apuntalar con sus decisiones al gobierno de turno ni al poder legislativo, pero tampoco dedicarse a desautorizarlas de forma sistemática y por motivos extrajurídicos. Se trata de un órgano estrictamente técnico, de entre cuyas importantísimas funciones quiero destacar solo dos: A) Resolver los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y B) Decidir recursos de amparo, por violación de los derechos o libertades públicas, habitualmente por haberse generado indefensión al justiciable.

II.- Consecuencia de lo que antecede es que resulta más que aconsejable modificar la forma de selección de los integrantes de dicho Tribunal, esto es, el artículo 159 de la Constitución de 1978 y el 16 de la Ley Orgánica 2/1979, porque el logro en el Congreso y en el Senado de las mayorías que exigen las leyes puede suponer que, en las negociaciones, se preste más atención a la afinidad de los candidatos con quienes les proponen que a su formación jurídica y conocimientos.

III.- De este problema no se libran tampoco las decisiones del Consejo General del Poder Judicial, que designa a dos miembros del Tribunal Constitucional, según establece el mencionado artículo 159, porque los miembros del Consejo General del Poder Judicial son, actualmente, elegidos por el Congreso y el Senado, lo que permite entender que puede haber una politización indirecta de sus decisiones.

IV.- Despolitizar la fórmula electiva vigente incrementaría el prestigio y el nivel de confianza en dicho Tribunal Constitucional entre los ciudadanos.

V.- Un jurista no politizado y bien preparado es perfectamente capaz de valorar el ajuste a la Constitución de 1978 de cualquier norma jurídica, incluso si la referida norma resulta contraria a sus personales criterios morales, jurídicos y hasta preferencias políticas.

VI.- Puede darse el contrasentido de que una resolución dictada por el Tribunal Constitucional sea inatacable, pues el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1979 dispone que "las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado" y que, sin embargo, sus magistrados resulten denunciados, investigados y hasta condenados precisamente por haber dictado esa sentencia si mediante ella vulneraron, a sabiendas y arbitrariamente, la Constitución de 1978.

Creo que, con esas reflexiones que acabo de exponer, el propio lector será capaz de seguir extrayendo el resto de conclusiones que yo podría haber incluido en este artículo. Con él solo pretendo facilitarle una especie de "hilo de Ariadna" para que no se pierda entre la vorágine de informaciones y declaraciones interesadas con las que nos bombardean a diario, pues no todas se preocupan de explicar la verdad, cuando en muchas ocasiones contar la verdad es de lo más sencillo: basta con tener la voluntad de hacerlo. Recuerden que, gracias al hilo que Ariadna le entregó, Teseo logró salir del laberinto cretense donde estaba encerrado el Minotauro, al que había dado muerte.