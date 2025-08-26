Son de premio

La verdad es que tanto las distintas administraciones como las entidades abonadas a la concesión de premios, no se devanan mucho la sesera a la hora de elegir a sus destinatarios. No me diga por qué, todos, unos más que otros, tienen el síndrome de adoración a las celebridades. Bueno, y si fueran celebridades bien iría la cosa. Lo malo es que se les hace el culito agua por cualquiera que salga en televisión, aunque sea para no decir nada o hacer el imbécil.

Ejemplos hay a barullo dignos de reconocimiento, para detenerse un poco en sus trayectorias, en sus vidas y en sus obras y proceder a hacerlos acreedores de la distinción de que se trate. Voy a proponer a los próximos: la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos y los brigadistas y con ellos todos los vecinos de los pueblos que, dejándose la piel, han ayudado a que el fuego no se propagase.

Cuando ya no quede nada, hay que seguir pensando en ellos. En los que se irán después del servicio prestado y en los que se quedarán, sin techo bajo el que cobijarse, sin patrimonio que cuidar, pero sin querer extirpar sus raíces de esta tierra a veces ingrata. En realidad la tierra, ¡pobre tierra!, no es ingrata, ingratos son los que olvidan, los que no reconocen, los que callan, los que miran para otro lado, los que omiten.

Ya tienen destinatarios para sus premios. No me cabe duda alguna de que serían los más aplaudidos. Hay que estarles agradecidos, brindarles apoyo en mil formas diferentes y, a posteriori, reconocer sus hazañas, su valor, su entrega. Que no, que ciertas cosas no van en el sueldo. Sobre todo para los voluntarios que se merecen como poco un monolito recordando que para ellos primó el interés común antes que sus propias vidas.

Se me parten las carnes recordando y viendo el pobre, el mísero papel que hacen los mandamases. Los que dan la orden en uno u otro sentido. Los que con el dolor ajeno hacen política. Los que utilizan el dolor ajeno para sus propios intereses. Los que en realidad no sienten nada, por mucho que intenten disimular, porque no tienen sentimientos. Los zamoranos tenemos que aprender a rebelarnos. ¿A qué estamos esperando? n