¿Vida o trabajo?

El Gobierno del Principado analiza qué efecto surtiría en la empresa privada la jornada laboral de 32 horas semanales, es decir, cuatro días, y estudia su viabilidad para los más de 50.000 empleados de la Administración asturiana. Un proyecto fascinante y espeluznante, con vistas a equilibrar vida-trabajo, en la consideración, supongo, de que el trabajo no es vida, que cansa aún a los asnos, que si es apretado turba el entendimiento, que si trabajamos es para liberarnos del trabajo.

Por supuesto, se trata de rebajar el número de horas laborables sin que afecte al salario ni a las vacaciones, ¡ca! En el caso de los funcionarios, que no dan abasto en la sanidad, en la enseñanza, en la justicia, en los permisos de obras y otros visados..., nos las veremos tiesas. En cuanto a las constructoras, por ejemplo, empeorará el rendimiento, encarecerán los pisos y será más difícil si cabe el acceso a una vivienda propia; en la misma medida y por la misma razón subirán los alquileres. Y para qué hablar de la humareda que tapa al sol y veo y huelo por la ventana de mi despacho; de lo difícil y caro que resultará sofocar incendios con mangueras que sólo funcionan 32 horas por semana.

Matadme, o no me votéis, pero soy de los que aún cree en la importancia de trabajar para vivir, gústenos o no; que el dolor es nuestro maestro, que el empleo es un remedio de enfermedades y buen consejero, y que una ocupación, gústenos o no, insisto, es una oportunidad. No digo que mis días remunerados fueron y son los únicos en que he vivido, pero, salvo para los astrónomos y los lobos, acortaría la noche y añadiría algo de ella al día. Como a mi abuelo, quisiera que la Guadaña me encontrase segando.