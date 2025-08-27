El árbol de la vida

Amigo de la metáfora filogenética, Darwin en el "Origen de las especies" dibujó un arbolito con muchas ramitas y cada una apuntaba a una especie determinada. Lo llamó sin pudor alguno "el arbolito de la vida" del tronco salían ramas de todo pelaje: las que tienen rabo, las que no y, no se olvidó de ninguna, hasta de las que tienen la intención de aniquilar el planeta. Quién le iba a decir a Darwin que siglo y medio más adelante el "arbolito de la vida" iba a estar representado por un apacible grupo de vacas del abrasado municipio de Tres Cantos que, en uso de su inteligencia natural, la que perdemos los humanos a marchas forzadas junto al sentido común, lo libraron de las llamas y de paso ellas verán el día de mañana a sus nietos pastando alrededor del arbolito. ¡Milagro!, clamamos la plebe. Pero no, menos la suprema necedad del hombre, todo tiene explicación. Veamos. Las vacas bajo el sol de justicia se resguardaron en la amable sombra del árbol y siguieron con su tarea de pastar eliminando la hierba seca, autentica yesca, creando un amplio círculo alrededor de él. Y llegaron las llamas, las cenizas alfombraron el campo. ¿La devastación lo ocupó todo? No, menos el área donde pastaron las vacas, que además de darse un banquete, hicieron de cortafuegos, el fuego llegó y tuvo que darse la vuelta por donde vino, ya nada tenía para quemar alrededor del árbol de la vida.

Hemos de aprender de las grandes catástrofes. Esta es una de ellas. Nadie pone en tela de juicio el esfuerzo titánico de la estirpe de héroes que a pecho descubierto o desde las alturas apagan los fuegos. ¡Mil hurras por ellos! Las imágenes televisivas del fuego como telón de fondo y los actores principales, nuestros bomberos, luchando contra los demonios a escobazos y manguerazos resultan un tráiler del apocalipsis. Ellos están al pie del cañón, y hartos de comentar lo que el hombre no acaba de entender: vale más prevenir que apagar. Espero que las motivaciones políticas no sean la causa de las desavenencias que den al traste con no poner en práctica los buenos consejos que los técnicos y las vacas de Tres Cantos nos pusieron sobre el tapete para terminar con esta lacra. Si es así, si las ideas y los votos están por encima de las llamas, entonces, compañero, ¡no apagues y vamos! n