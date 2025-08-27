Reciente nos han regalado en la TPA un precioso reportaje sobre el estudio de los grillos, la Universidad de Oviedo y la de Exeter, Reino Unido, le han puesto cámaras al campo descifrando la intimidad grillera, llevan años indagando su modus vivendi.

Son varias las líneas de investigación, cómo les afecta la reproducción con la altitud u otras situaciones de estrés, retratando a cámara lenta cuando lagartijas, petirrojos y ratones les dan caza. Es una bondad que nos puede sacar el Pepito Grillo que llevamos dentro para concienciar que lo más pequeño es imprescindible en los ecosistemas.

Es tan corta la vida de un grillo que de haberlo sabido hubiéramos abierto todas las jaulas del mundo para dejarles en libertad cuando de niños los llevamos a casa a cambio de unas hojas de lechuga, mal precio para su papel en la cadena trófica de prau.

"Que canten los grillos" es el equivalente al himno infantil de José Luís Perales, tan oportuno con las guerras en activo: de Gaza a Ucrania, Yemen o Burkina Faso a quienes se suman conflictos de hambrunas en Somalia o Nigeria, más de medio centenar de conflictos en donde niños y niñas están padeciendo la locura enfermiza de los mayores.

"Que canten los grillos" que se oiga su voz, sus alas frotar, que apenas este verano se han hecho escuchar. Es preocupante.

No ya la altitud y su hábitat objeto de investigación, más bien prados y jardines que nos rodean en las ciudades, debe inquietarnos la falta de ese sonido de vida, relajante.

Aunque crítico, el grillo parlante de Carlo Collodi en "Aventuras de Pinocho" pone a caldo perejil a quienes se desvían por cabezones, testarudos y déspotas del buen camino.

Cantarles las cuarenta a quienes coartan la libertad de prensa y pensamiento crítico, en relación socio-biológica: la escasez del pequeño cantor y las ciudades de finales del XIX.

Hoy, primer cuarto del XXI, la relación ciudad-campo lleva artificial todo lo que toca, así que los grillos no logran adaptarse por cantar críticos el "cri, cri, cri".

Tal como dice Perales: Que canten por esos que no cantarán (censura) porque han apagado su voz. "Cri, cri, cri".