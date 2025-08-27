¿Quién devuelve palomas al vuelo?

"Por sus obras los conocerán" es una cita bíblica oportuna para recordar al entrañable gijonés Xuan Fernández, un naturalista de preservación, mediación y cura de aves heridas, es decir un samaritano de la naturaleza.

Han sido muchas los avisos que hacíamos a Xuan desde el Cuerpo de Bomberos, disponible las 24 horas, pese a su actividad profesional siempre acudía raudo a recoger cualquier tipo de aves que se rescataban en labores de salvamento.

Las gaviotas, hoy puestas en entredicho por su descaro en la rapiña de bocatas, eran atendidas con verdadera vocación por el ornitólogo, que de aves sabía y las atendía en su particular "hospital" de campaña.

Recto en su proceder naturalista, a quien maltrataba cualquier especie voladora no se arredraba en cuestionar, teniendo a los bomberos como aliados del salvamento y rescate, que miles han sido las aves recogidas con mimo en las jaulas de retén hasta la llegada al cuartel del omnipresente Xuan Fernández, sin más contraprestación que su vocación naturalista y altruismo.

Lo que no se conoce no se valora. De esta labor discreta curando aves hay constancia en los libros de registro del Servicio de Extinción y Salvamento de Gijón, que es amplia y profusa la multidisciplinar actividad de bomberos, siempre alertas.

Por sus obras le conocimos, agradecidos a su altruista labor, era Xuan capaz de devolver palomas, ferres y coruxas al vuelo de tantas como cuidó y curó de sus heridas.

Sería bonito que la autoridad municipal tuviera presente sus servicios, que están datados, y que en algún rinconcito dejaran inscrita su memoria, junto a las aves que sanaba, aportando sus conocimientos para preservar estas especies en plena armonía con quienes nos pensamos superiores.

Xuan Fernández subió al cielo, seguro, con más de una de esas criaturas que le elevó, agitando las alas que él rehabilitaba, estamos seguros que fue así.