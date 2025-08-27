Enrique Vila-Matas y un instante fijo que se ha movido

"Una fotografía también podría describirse como una cita" Susan Sontang, "Sobre la fotografía"

En la Feria del Libro de Gijón, intervine al final de la presentación del último libro de Enrique Vila-Matas, Canon de cámara oscura. Quise compartir un recuerdo relacionado con el gran escritor. Lo rememoré al volver a ver una fotografía que conservo intacta, como si hubiese sido tomada ayer, aunque muestra el grupo escolar del colegio al que iba cuando tenía 9 años, en 1956.

Una fotografía es un instante inamovible, retenido con pretensión de perennidad. Pero de la que hablo no ha dejado de moverse. Aparecemos en ella 42 niños. Casi nadie se plantea, cuando se la muestro, que la ausencia de niñas es una patente anomalía. Tampoco que 42 alumnos en una clase son un auténtico exceso.

El fotógrafo nos pidió con la voz firme y monótona de quien lo ha repetido muchas veces: “¡Preparados, mirad al objetivo, sonreíd!”. A la petición de sonreír no le hicimos apenas caso. La gran mayoría no la cumplió. Los escasos sonrientes aparecen sentados en primer lugar.

Un servidor se encuentra en la tercera fila. Soy el segundo empezando por la derecha. No hace falta fijarse demasiado para comprobar que en esa hilera ninguno sonríe. Es la fila de los tristes.

¿Qué le pasaría por la cabeza a cada uno de los que salen en la foto en ese instante? Son 42 pensamientos diferentes volando a su aire que la cámara no pudo retener.

Sí sé lo que le pasaba a mi yo de 9 años. Está desconcertado. Sus padres lo mandaron a pasar dos meses con una tía abuela a Barcelona, pero ya lleva allí más de un año. Viajó solo en un tren de madera desde Torrelavega (Cantabria) hasta la gran ciudad. Y Barcelona se ha convertido en su tierra de acogida. Allí se sintió aceptado, valorado y querido. Allí construyó sólidos vínculos afectivos. Allí adquirió aprendizajes como descubrimientos. Con el paso del tiempo, esa infancia será la única patria a la que reconocerá pertenecer.

Recalco: ese niño estaba desorientado, confundido, desolado. Y tiene motivos. Antes de posar para la perennidad le han comunicado que ya no volverá a su querido colegio. La cabeza le da vueltas intentando entender el porqué. ¿Será a causa de sus calificaciones escolares? En el Boletín de Notas, sin embargo, aparece nueve veces en el orden de mérito como número uno de la clase, y otras nueve en el Cuadro de Honor. El promedio de sus calificaciones ha sido de nueves y dieces. Pero las excelentes notas no han servido de nada. Tiene que irse. Vuelve a ser un desplazado o un proscrito. Sabe bien lo que significa ser un proscrito porque es un lector enfebrecido de las aventuras de Guillermo Brown.

El que está a su lado, en el extremo derecho de la imagen, es quien más ha conseguido que se mueva la fotografía. Se llama Guillermo, como su héroe de ficción. Después de ser compañeros y amigos un curso, nunca más lo ha vuelto a ver ni a saber nada de él; bueno, ni de él ni de ninguno del grupo.

En diciembre de 2015 recibe una llamada telefónica del pasado. Es de Guillermo. Pongámonos en situación: un niño de esa foto llama por teléfono a otro niño –su compañero también de la foto– que vive en Barcelona, casi a setenta años luz de distancia.

Guillermo emprende un viaje extraordinario. Recorre esa inmensa distancia de los setenta años luz para ir a ver al niño de Gijón que ha permanecido a su lado en la foto. Quiere comprobar si su amigo de entonces sigue siendo el mismo ahora.

El penúltimo movimiento de la fotografía se produce cuando Guillermo me informa de que en la primera fila, la de los alegres, está uno de los más destacados autores de literatura española contemporánea. Es fácil reconocerlo, también destaca en la fotografía: manos cubriendo las rodillas, cuerpo inclinado hacia delante con determinación y en actitud que se diría retadora. Ese niño se llamaba, se llama, Enrique Vila-Matas, la fotografía es del Colegio Maristas La Inmaculada, de Barcelona. Y el curso, el de 1955-56.

El último movimiento por ahora de la fotografía ocurrió, como dije, al terminar la presentación del libro. El presentador, el también escritor Moisés Mori, invitó al público a intervenir. Yo quería decirle a Vila-Matas que habíamos sido compañeros de colegio, que pretendía compartir con él ese trozo de vida, pero mi niño, el mismo niño triste y tímido de la foto, se sentía cortado, cohibido, inseguro, y me instaba a no intervenir. Y así todo, aprovechando la tercera petición al público del presentador y un descuido de mi controlador infantil, me decidí, levanté la mano y puse en palabras el recuerdo.

Cuando terminé, ¡oh, sorpresa!, mi niño me sonrió.