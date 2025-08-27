En estos días de canícula, hay quien sostiene que la mejor solución es refugiarse bajo una sombrilla y beber un tinto de verano bien frío. Tal vez tengan parte de razón… aunque el tinto de verano tiene de "tinto" lo mismo que nuestros políticos actuales tienen de ilustrados. Yo, por mi parte, prefiero que el sol me caliente la cabeza y leer alguna pieza de teatro clásico.

La semana pasada cayó en mis manos un libro de la colección Austral, abandonado en una de esas "publitecas" que brotan en los parques públicos. Se trataba de "Un soñador para un pueblo" (1958), de Antonio Buero Vallejo. Me imaginé que su antigua dueña habría sido una estudiante obligada a redactar uno de esos comentarios de texto tan temidos por los alumnos de Lengua y Literatura. La muchacha había dejado anotaciones al margen y, por lo que pude deducir, no creo que comprendiera del todo el mensaje que Buero Vallejo quiso transmitir.

La obra reconstruye un episodio histórico del reinado de Carlos III: la caída de Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, ministro ilustrado que intentó modernizar España en el siglo XVIII. A través del drama, Buero nos ofrece algo más que un retrato histórico: plantea una reflexión sobre las oportunidades perdidas por una nación que, con frecuencia, frena su propio avance.

Un soñador para un pueblo / LNE

El protagonista es un hombre convencido de que España necesita reformas urgentes: calles limpias y bien iluminadas, normas de higiene y seguridad, apertura al comercio y a las ideas modernas. Su visión se alinea con los ideales de la Ilustración europea: razón, progreso y bienestar común. Pero en la España de entonces, la modernización chocaba contra tres murallas:

1.La resistencia popular alentada por el miedo a lo nuevo y la defensa de costumbres tradicionales, como la capa larga y el sombrero de ala ancha.

2.La oposición de las élites que veían peligrar sus privilegios con las reformas.

3.La indecisión del propio poder real. Carlos III, aunque ilustrado, dudaba en enfrentarse a las presiones sociales y políticas.

El motín de Esquilache de 1766 simboliza la derrota del impulso reformista frente a las inercias de un país que no supo subirse al tren del cambio. Buero convierte este episodio en una metáfora histórica. Desde la expulsión de los judíos en 1492 hasta el exilio de científicos en el siglo XX, España ha repetido un patrón: cuando se presenta la oportunidad de transformarse, prevalecen la desconfianza, el miedo o el inmovilismo: durante el siglo XVIII con el rechazo a las reformas ilustradas, quedando rezagada frente a potencias como Inglaterra o Francia; durante el siglo XI, con el fracaso de la industrialización a gran escala, guerras civiles y pérdida de las colonias; y durante el XX con un atraso educativo y científico agravado por la Guerra Civil y el aislamiento internacional. En cada caso, el país ha visto pasar el tren de la modernidad sin subirse a él: a veces por miedo a perder una identidad entendida de forma rígida; otras, por la ausencia de un consenso nacional.

Buero escribe en plena dictadura franquista, cuando España estaba de nuevo cerrada al mundo y desconectada de la modernidad europea. Aunque habla del siglo XVIII, el espectador de 1958 encontraba inquietantes paralelismos con su presente: censura, miedo al cambio, promesas incumplidas. Hoy la obra sigue interpelando al lector: ¿seguimos perdiendo trenes por incapacidad de unir tradición y modernidad? Yo así lo creo. Estamos gobernados por una caterva de dirigentes más preocupados por su interés personal que por el bien común, con una noción de "ilustración" que han leído en los tebeos. Pretenden convencer a la ciudadanía de que el bienestar nace exclusivamente del Estado y no del trabajo diario y la corresponsabilidad con lo público.

Monarquía o república: la elección no es baladí. Pero nada se puede hacer con un país educado en la inercia, donde el pillaje y la picaresca campan a sus anchas. Políticos que defienden un Estado del bienestar propio de repúblicas bananeras atrasadas, o privilegios de castas descastadas, deberían abandonar la escena política. ¿Es el pueblo soberano en este sentido? ¿Lo fue alguna vez, o siempre se alineó contra las ideas reformistas, tachadas de herejías? Son demasiados ya los trenes perdidos: el de la diversidad cultural (1492), el de la Ilustración (siglo XVIII), el de la industrialización (siglo XIX), el del prestigio internacional (1898), el de la democracia y la ciencia (1936-1939), el de la transición tecnológica (siglo XX y parte del XXI). Hacen falta muchos Esquilaches en nuestro país que aporten aire fresco. Sobran "pedigreros", conspiradores, procrastinadores e hipócritas bananeros. La riqueza es solo fruto del trabajo honesto y de su reparto justo.

Un soñador para un pueblo no es solo el retrato de un fracaso político, sino una advertencia que atraviesa siglos: un país que desconfía de sus soñadores, que destierra a quienes traen ideas nuevas, se condena a vivir en la sala de espera de la historia. Y mientras los trenes parten hacia ciudades más luminosas, nosotros seguimos en el andén, discutiendo sobre el precio del billete o sobre quién debe sentarse en ventanilla.

La lección de Buero Vallejo es clara: si España quiere dejar de perder trenes, debe reconciliarse con sus visionarios y aceptar que el viaje al futuro siempre incomoda al que ama demasiado la quietud. No es casualidad que la obra esté dedicada a Antonio Machado, el poeta que soñó con una España joven y que, exiliado, murió al otro lado de la frontera, en el Sur de Francia. Él también esperaba un tren que nunca llegó, pero aun así siguió escribiendo en sus andenes de papel: "Caminante, no hay camino…".