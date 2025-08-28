400.000 hectáreas arrasadas: ¿gas asesino?

Trecientas islas engullidas por el Pacífico, el Mediterráneo sin playas y el Cantábrico lleno de palmeras. Estos eran los apocalípticos pronósticos de la ONU en el 2001 para el 2020, culpando al dióxido de carbono (CO2) del efecto invernadero y señalando al ser humano como el provocador directo del "gas asesino" que destruye el planeta por los efectos del "calentamiento global". Pues nada de eso. El CO2 representa tan sólo el 0,04% de la atmósfera. La aportación de la actividad humana asciende al 3%, mientras que el 97% restante lo producen, en su gran mayoría, los océanos seguidos por los volcanes. Los volcanes producen más CO2 que todas las industrias y coches del mundo juntos y los animales y bacterias producen veinte veces más que los hombres. Así que la fuente fundamental de la generación del CO2 son los océanos.

Por lo tanto, aun en el improbable caso de conseguir poner a todos los países del mundo de acuerdo, disminuir el CO2 emitido por el hombre es irrelevante. Además, hay que tener en cuenta que el CO2 es imprescindible para el crecimiento de las plantas: sin este gas no hay vida. Su aumento registrado en las últimas décadas ha sido paralelo al aumento de la cubierta vegetal en todo el mundo, según se ha podido constatar gracias a las imágenes de los satélites. Mucho más influyente que el CO2 es el vapor de agua, provocado, naturalmente, por el calor del sol. El principal agente influyente en el clima terráqueo es el vapor de agua producido por el astro rey: un 95% de efecto invernadero.

Pero como a la actividad solar no se le puede echar la culpa, hay que cargarle el "muerto" al CO2. Sin embargo, los datos de todas las ramas científicas que han investigado los cambios climáticos contradicen al catecismo climático. Las más altas temperaturas recientes surgieron entre 1900 y 1940, cuando la industrialización era incipiente y la principal actividad de los países del mundo era la agraria. A partir de 1940, y hasta aproximadamente 1975, las temperaturas bajaron ininterrumpidamente, precisamente en el momento en el que se produjo una enorme industrialización en casi todo el mundo. Que el CO2 de origen industrial sea el causante del calentamiento no encaja con los hechos. Como han demostrado sobre todo los geólogos y glaciólogos, que analizan datos de millones de años atrás, no es el CO2 el que determina el calentamiento, sino al revés: es un producto del calentamiento.

En las prospecciones geológicas en los glaciares se han hallado tramos de calzada, monedas y otros objetos bajo los hielos, lo que demuestra que en tiempos pasados aquellas zonas no estuvieron cubiertas por el hielo. El CO2 es la vida de las plantas, de animales y humanos y no un veneno mortal. Mientras Occidente cruje la competitividad de la industria para cumplir los mandatos de la ONU, China, que utiliza más carbón que el resto del mundo junto, no para de construir centrales térmicas. Las repercusiones negativas de este relato impulsado por el bipartidismo de modo inasible para exonerar sus responsabilidades, son costosísimas para los ciudadanos. Así es que la UE acaba de implementar el ETS2 climático, una nueva tasa impositiva que hará que el gas doméstico suba el 50%. Pero también, las medidas de la agenda verde desembocan en desastres. Por ejemplo, el veto a limpiar los cauces de maderas muertas provocó las inundaciones en la riada de valenciana, o el prohibicionismo burocrático para limpiar la arbustiva y el rastrojo ha convertido al monte en una bomba de combustión incendiaria en la que arde media España. Y no, no es el "gas asesino" el mal de los desastres (pandemia, volcán, inundaciones, apagón, fuego) sino la negligencia, la falta de previsión y la inacción.