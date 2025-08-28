Opinión
Mi ciudad está tan sucia como el monte
Si leo un tópico más sobre los incendios antaño llamados forestales, porque hoy todos los fuegos son urbanos, entraré en autocombustión. Veamos: "Los incendios se apagan en invierno". "Los incendios de sexta generación no se pueden apagar". "Solo la lluvia apagará los incendios". "Los funcionarios de emergencias ganan lo mismo que los millones de camareros españoles". "La política arde junto a los bosques" (los juegos de palabras entre el fuego y los gobernantes deberían ser perseguibles por lo penal).
Y reservamos el más estruendoso para el final: "Hay que limpiar todos los bosques como si fueran el salón de una casa" (limpia).
Aquí solo cabe disentir ruidosamente, y no solo porque un bosque aseado pierde su etiqueta boscosa. La única realidad que conozco y me apasiona es mi ciudad, el nombre no interesa ahora mismo. Pues bien, acumula la misma suciedad que el monte más descuidado de España, con la desventaja de que alberga una porquería artificial y envasada por humanos, sin nociones de diseño de los desperdicios. De hecho, amontona tanta basura que es preferible no recogerla, porque no habría donde llevarla.
La basura urbana no está desperdigada. Está distribuida, almacenada en cada rincón de calles y plazas para disimularla. Sin titulación alguna en ingeniería vegetal, presupongo con audacia que limpiar una ciudad es más sencillo y rentable que abrillantar una masa boscosa. Por tanto, los habitantes de urbes de dudosa limpieza deberían abstenerse, por lo menos, de remitirse a la más utópica que tópica respuesta sobre el adecentamiento de bosques inmensos y vacíos. Porque lo más extraño del verano de 2025 no es la desaparición bajo el fuego de centenares de miles de hectáreas vegetales. Sorprende que no hayan ardido también las ciudades sucias. La mía, por ejemplo. Claro que todo llegará.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia