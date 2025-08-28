Dudas razonables sobre la PAC post 2027

Como europeísta convencido, suelo mostrarme favorable a las decisiones que se toman desde Bruselas, por su eficacia, eficiencia y lógica global. Sin embargo, lo que hasta ahora sabemos sobre el periodo de programación 2028-34, especialmente en lo referido a la PAC (Política Agraria Común), me ha dejado bastante desconcertado. Probablemente la inercia internacional, con conflictos armados consolidados y duraderos, como el de Ucrania y Gaza, y el vendaval trumpista, acrecentado por el ruido de sus palmeros, han condicionado este giro conservador, en lo social y lo económico, de la Comisión Europea.

Tampoco debemos ponernos excesivamente dramáticos, ya que es hora de trabajar, presionar y argumentar para que las cosas cambien, o, al menos, no sean como se plantean actualmente. Confiemos en que la fuerza de los diferentes colectivos implicados, los famosos lobistas bruselenses, utilizando su fuerza social y política, encuentren formas reivindicativas eficaces, acordes a la coyuntura actual que fuercen el cambio. Esperemos que el Parlamento Europeo juegue un papel clave, como suele ser norma habitual, para reformar la propuesta inicial y racionalice formas y contenido.

Inicialmente se plantea unificar los tradicionales fondos estructurales, incluida toda la PAC, en los denominados Planes de Asociación Nacionales/Regionales, con uno para cada Estado, generando un macro fondo para coordinar las políticas parciales bajo el paraguas de una estrategia global. Parece ser que la idea del multifondo va a desarrollarse definitivamente, aunque en un contexto incierto del que hablaremos más adelante. Paralelamente se generarán nuevos fondos vinculados a innovación, competitividad y defensa, con partidas propias y considerados como préstamo, en algunos casos, que modifican la gestión tradicional de los mismos, obedeciendo a las amenazas externas ya comentadas. Se habla de una reducción aproximada del 22 al 23% de fondos, inicialmente se hacían previsiones en torno al 15%, para la PAC y de la fusión de los dos pilares, lo que no es nada bueno.

Las consecuencias para el medio rural pueden ser bastante negativas, ya que debe luchar en desigualdad de condiciones frente a enemigos complejos, como lo urbano o la industria, y depender de la voluntad y la importancia que cada Estado le dé dentro de su Plan de Asociación. La lógica nos lleva a pensar que si esta idea se mantiene, se crearán horquillas porcentuales para definir que volumen del presupuesto se dedica a cada apartado, con un mínimo establecido de partida, pero esto no son más que conjeturas.

Desde la perspectiva de los programas Leader, en el marco de la futura PAC, desgraciadamente esta propuesta solo tiene buenas palabras y escasos compromisos parciales. Sin embargo, una respuesta a una pregunta realizada por el Coordinador de Proyectos de la Red Andaluza de Desarrollo Rural (ARA), Pedro Fernández Menéndez de ascendencia candasina, en Linkedin al Comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen, dejaba bastante clara la continuidad y obligatoriedad del Leader, incluso su incremento de funciones y recursos. Pronto saldremos de dudas y veremos si las palabras y las promesas se reflejan adecuadamente en Reglamentos y afines de vinculación ineludible, el resto no sirve de nada.

Desde casi todos los ámbitos que viven y trabajan por y en el medio rural, se han vertido críticas a esta propuesta inicial del futura PAC post 2027, siendo una de las primeras y más duras las realizadas por el Consejero asturiano con competencias en la materia, Marcelino Marcos Líndez. El Consejero advirtió que eliminar los recursos para el desarrollo rural supone un ataque directo al campo, a la soberanía alimentaria y al modelo de cohesión europeo y tachó de escandalosa e inadmisible la merma económica mientras se incrementa un 5% el presupuesto comunitario de defensa. Claro y conciso, no hay duda, y en la línea del resto de partidos políticos y diferentes organizaciones y sindicatos agrarios estatales y regionales, sin excepciones.

Ante este panorama, es tiempo de consensos, unión, reivindicación y cohesión política para defender el medio rural europeo, español y asturiano, olvidándonos de enfrentamientos partidistas y partidarios. El interés común se impone en situaciones como esta y la cohesión es el arma definitiva para cambiar la propuesta inicial. La partida comenzó, veamos como acaba.